Jutta Leerdam legt Jake Paul bizar dilemma voor: 'Blijven we dan bij elkaar?'

Topschaatsster Jutta Leerdam en influencer Jake Paul zijn niet voor niets verloofd met elkaar: het glamourkoppel is werkelijk smoorverliefd. Beiden laten geen kans voorbij gaan om hun liefde voor elkaar te verklaren. En de Amerikaanse bokser en ondermemer Paul gaat daarin heel ver.

Leerdam deelde op TikTok een fragment uit de realityserie Paul American, waarin de levens van Jake Paul en zijn familieleden worden gevolgd, zitten Leerdam en haar geliefde aan tafel met elkaar. Leerdam vraagt: "Schat, blijven we altijd bij elkaar?" Paul kent geen enkele twijfel: "Ja."

Daarna gooit hij er een schepje bovenop: "En ook in ons leven daarna. Mijn ziel speurt je gewoon op." Leerdam komt met een nieuw dilemma: "Maar wat als ik een lelijk jongetje ben?" Ook daar heeft Paul wel een antwoord op: "Dan word ik homo." Waarop Leerdam haar lach niet kan inhouden en met een hand voor haar gezicht slaat.

Realityshow

In de realityserie, die niet al te gunstige recensies krijgt, botsen Leerdam en Paul ook regelmatig. Zo was er een discussie over het gedrag van Paul. Leerdam vindt dat hij zichzelf anders gedraagt als de camera's draaien - en die draaien bij de familie Paul zo ongeveer 24 uur per dag.

"Wees gewoon authentiek, als je nog weet hoe dat moet", bijt ze toe. Waarop Paul doet alsof hij over haar suggestie nadenkt, om daarna uit te schreeuwen: "Saaaai!"

Topsportcarrière

Naast alle tijd in de schijnwerpers moet er ook getraind worden door de twee topsporters. Leerdam moet dit jaar flink aan de bak om haar droom te laten uitkomen: olympisch goud op de Winterspelen in Milaan volgend jaar.

Amerikaanse bokser Paul kondigde recent een nieuw gevecht aan Hij stapt op 28 juni opnieuw de ring in. De 28-jarige neemt het op tegen de 39-jarige Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC bezat.