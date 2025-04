Emotionele Jutta Leerdam bereidt zich voor op lastig moment: 'Ik voel me zo slecht'

Jutta Leerdam gaat bijna beginnen aan het belangrijkste seizoen uit haar schaatscarrière. Dat betekent harde keuzes maken en vooral héél veel dingen laten om optimaal te kunnen presteren. En dat betekent ook dat er een emotioneel afscheid aan komt.

Leerdam zoekt op TikTok naar hulp van haar volgers. De 26-jarige Westlandse filmt zichzelf terwijl ze op een strandbedje ligt, aan het zwembad bij haar verloofde Jake Paul. Op schoot ligt Thor, de hond van de Amerikaanse bokser. 'Jongens, hoe moet ik aan Thor vertellen dat ik over twee weken weer wegga? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik voel me zo slecht! Hij is gewoon zó lief.'

Leerdam gaat straks van Puerto Rico weer terug naar Nederland. 'En meteen voor tien maanden', schrijft ze bij de video. 'Alle hondenfluisteraars; help!', doet Leerdam nog een oproep aan haar fans. Misschien dat er iemand tussen haar volgers zit die een lieve boodschap van Leerdam aan Thor kan geven.

Druk vol op de ketel

Leerdam bereidt zich langzaam voor op een héél belangrijk seizoen. Ze wil namelijk haar grote doel bereiken: een gouden plak op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen. In 2022 kwam de sprintster tot zilver achter Miho Takagi. De Japanse lijkt voor de komende editie weer een grote kanshebber te zijn. En ze heeft ook concurrentie uit Nederland: Femke Kok verraste op de afgelopen WK afstanden in Hamar met een tweede plek op de 1000, vóór Leerdam.

Laatste Winterspelen voor Leerdam?

Het lijkt erop dat dit de laatste Winterspelen van Leerdam worden. Paul gaf namelijk aan dat het stel na het schaatsseizoen aan kinderen willen beginnen. Maar eerst hebben de twee nog grote doelen: Leerdam dus een olympische titel én voor Paul een wereldtitel in het boksen.

Nieuw gevecht voor Jake Paul

De Amerikaanse entertainer heeft zijn volgende gevecht al te pakken. Wederom tegen een oud-bokser - net als in november 2024 tegen Mike Tyson - maar dit keer wel een stuk jonger. Paul neemt het in juni van dit jaar op tegen Julio Cesar Chavez Jr.. De 39-jarige Mexicaan had in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC