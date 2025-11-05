Het had weinig gescheeld of Rob Jetten was geen politiek leider van D66 geweest, maar een topatleet. Een brand op een basisschool in zijn geboortedorp Uden zorgde voor een switch in zijn hoofd. Maar als hardloper was hij dusdanig goed, dat hij denkt dat hij het weleens ver had kunnen schoppen in Nederland.

De 38-jarige Jetten is nu op een leeftijd dat topsport ver weg is, maar in zijn jonge jaren kon hij met de beste hardlopers mee. Hij fungeerde zelfs als 'haas' voor Sifan Hassan, zo vertelde hij eerder. "Ik was heel lang in de ban van mijn sport, atletiek. Maar na een blessure liep dat anders dan verwacht. Ik was denk ik 21 en ik leefde voor de sport, maar toen scheurde mijn hamstring af – ik hoorde het gewoon gebeuren. Ik zat juist in een fase waarin alles heel goed ging; ik liep persoonlijke records en wilde echt door. Sport was het allerbelangrijkste", zegt Jetten in een interview met Linda.

'Dan denk je dat je leven instort'

"En dan krijg je zo’n blessure en dan denk je letterlijk dat je leven instort. Daar heb ik veel van geleerd. De revalidatie duurde lang en daarna was mijn niveau nooit meer hetzelfde. Dat moet je accepteren. Uiteindelijk heb ik mijn focus verlegd en kwamen er andere dingen voor in de plaats, zoals de politiek." Die hamstringblessure was niet het enige dat hem de kop kostte in de Nederlandse topsport. Ook problemen met zijn hart leverden schrik en slecht nieuws op.

Hartproblemen

“Mijn hart is ook een keerpunt geweest. Dat begon een keer te haperen tijdens het hardlopen. Ik werd opeens onwel. Gelukkig was er iemand in de buurt de hond aan het uitlaten. Hij zorgde dat er snel een ambulance kwam en zo kwam ik in het ziekenhuis terecht. Ik had altijd veel gesport en was mega fit, maar bleek een hartritmestoornis te hebben. Ik vond het heel heftig dat ik op de afdeling cardiologie kwam te liggen, met allemaal mensen om mij heen die levenslang gerookt hadden of veel ouder waren."

Verloofd met topsporter

Thuis is er zodoende nog maar één topsporter over: Nicolas Keenan. De Argentijnse hockeyer (28) speelt in Nederland voor HC Klein Zwitserland en is international van zijn land. De twee zijn inmiddels verloofd. Jettens hart is nu dus vooral vol van liefde, in plaats van zorgen. "Ik was lange tijd onzeker. Gaat het wel goed? Ik werd me heel bewust van mijn lijf. Maar ik heb nu een chip in mijn borstkas, die registreert mijn ritme. Ik sta permanent onder controle in het ziekenhuis. En op mijn horloge kan ik alles volgen, dus dat is top. Ik zorg dat ik gezond leef en voldoende slaap. Gelukkig gaat het al een tijd weer heel goed en ik kan hier prima oud mee worden.”