Hoe bloedstollend sport kan zijn, zo was het afgelopen week ook in de politiek. Of zijn partij écht de grootste van het land wordt, weet partijleider van D66, Rob Jetten, maandag pas. Om te ontspannen na een bewogen campagneperiode stond de potentiële nieuwe premier afgelopen zondag 'gewoon' langs het hockeyveld om zijn verloofde te steunen.

Jetten is een bekend gezicht bij de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. Zijn verloofde, Nicolás Keenan, speelt daar namelijk sinds 2017. Na een hectische periode vol campagne voeren en debateren stond Jetten afgelopen zondag weer het team van zijn geliefde aan te moedigen langs de zijlijn.

'Ik vind het belangrijk om er nu voor hém te zijn'

Hij is er bijna ieder weekend bij, vertelde Jetten aan de NOS. "Zelfs in de stromende regen'', grapte hij. Dat Jetten echt dedicated is, liet hij afgelopen weekend weer zien. Zijn verloofde Keenan speelde niet eens mee wegens een blessure. "Ik ben hier om hem bij te staan en te supporten. Nicolás is vorige week mee geweest naar televisiedebatten, dus ik vind het belangrijk om er nu voor hém te zijn'', zei hij hierover.

'Dat heeft me er fit doorheen geholpen'

Tijdens de bewogen campagneperiode had Jetten veel aan het topsportregime van zijn verloofde. Denk aan goed slapen, gezond eten, pieken op de juiste momenten en rust pakken waneer het kan. "Tijdens de campagne profiteerde ik van het strenge, gezonde regime thuis. Dat heeft me er fit doorheen geholpen."

Keenan ziet dan ook veel gelijkenissen tussen een politicus en topsporter. "We leven allebei onder behoorlijke druk. Daarin helpen we elkaar. We houden elkaar gemotiveerd en zien veel gelijkenissen'', verklaarde de international van Argentinië aan de NOS.

'Ik was zó nerveus voor hem'

Stressbestendigheid speelt in beide werelden ook een grote rol. Iets waar Jetten beter mee om kan gaan dan Keenan. ''In de slotfase van de campagne vroegen mensen hoe ik zo rustig bleef'', vertelde de tophockeyer lachend. "Nou, dat lukte me absoluut niet. Ik was zó nerveus voor hem."

Jetten beaamde het verhaal van zijn geliefde. "Tijdens de exitpoll was hij zenuwachtiger dan ik." Toch verklapte Jetten dat hij zich ook druk kan maken om de prestaties van Keenan. "Tijdens de Olympische Spelen in Parijs, toen Nicolás speelde, was ik veel gespannener dan hij."

'Daarna even een biertje in de kantine'

Er staat een drukke periode voor de boeg voor Jetten, met wellicht een rol als premier. Toch ziet hij dan zichzelf 'gewoon' iedere week langs de lijn staan om zijn geliefde aan te moedigen. "De gezelligheid langs de lijn, daarna even een biertje in de kantine. Daar genieten veel Nederlanders elk weekend van. Dus ik ook."