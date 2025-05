Politie staat op de stoep bij kickboksfenomeen Rico Verhoeven: 'Daar hebben we een melding van gekregen'

De politie stond pas geleden op de stoep bij Rico Verhoeven. De legendarische Nederlandse kickbokser was met zijn gezin stenen door de ruiten van een oud pand aan het gooien, maar bleek dat uiteindelijk met een goede reden te hebben gedaan.

Dat wisten de omwonenden en de politie natuurlijk niet. Daarom kwam de politie ook even langs: 'Wij kregen een melding dat hier ruiten worden ingeslagen.' Maar de aanwezige agenten hadden direct in de gaten met wie ze te maken hadden. De goedlachse Verhoeven legde vervolgens uit dat het pand een dag later volledig gesloopt zou worden. Daarop vertrok de politie weer.

Vervolgens volgden er nog wat beelden van Verhoeven en kinderen die stenen door de ruiten heen gooiden. In de video op zijn eigen YouTube-kanaal sprak hij: 'Dat jullie het weten: er zitten hier geen diepe herinneringen en er is geen afscheid nodig. Het moest gewoon weg. We gaan er wat nieuws bouwen. Stap 1: alles slopen.'

'Pestkop'

Verhoeven was onlangs aanwezig bij het tv-programma De Klassenavond, waar de complete oude klas van de bekende kickbokswereldkampioen was uitgenodigd. Verhoeven verkondigde daar dat hij dacht vroeger een pestkop te zijn geweest en was daar ook emotioneel over, maar de 'slachtoffers' herkenden zich daar niet in.

Opvallende reactie

Het leverde vervolgens nog een internetruzie op tussen de kickbokser en de opvallende influencer Alex Soze. Verhoeven had wel zin om te knokken tegen Soze, maar laatstgenoemde deed in een reactievideo op TikTok toch een stapje terug. "Wat moet ik van jou vinden? In principe moet ik je een sukkel vinden. Maar dat ben je niet', zegt Soze. "Je gedraagt je soms wel als een sukkel. Maar je bent een beest van een vechter. In de ring win ik natuurlijk nooit van jou."

Maar waarom zocht Soze dan de confrontatie op met dat 'beest', al was het maar puur online? De reden laat zich raden: aandacht, want in de wereld van influencers staat dat gelijk aan geld. "Ik deed het als Alex Soze. Dat is mijn rol. Ik probeer zoveel mogelijk kijkers te krijgen zodat ik meer verdien. Rico heeft precies gedaan wat ik hoopte. Hij hapte. Badr Hari of Lil Kleine? Die zeggen niks. Rico wel. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik miljoenen views heb."