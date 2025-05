Pestkop krijgt wat hij wil van kickbokser Rico Verhoeven: 'Hij hapte en gaf me miljoenen views'

Kickbokskampioen Rico Verhoeven werd onlangs uitgedaagd door influencer Alex Soze. Die noemde de Glory-vechter een aansteller die zich anders voordoet dan hij is. Maar Soze lijkt inmiddels de vredespijp te willen roken met 'Ricardo', zoals hij Rico noemt.

Soze zag Verhoeven in het programma 'Klasgenoten', waarin de Brabander werd herenigd met medescholieren van decennia geleden. Verhoeven vreesde dat hij soms een pestkop was en werd emotioneel van die gedachte. Zijn klasgenoten verzekerden dat zijn gedrag echt wel meeviel. Maar Soze vond die emoties overdreven en nep.

Daarna ontstond er online een woordenstrijd tussen de twee. Soze gebruikte woorden als 'jankerd' en op zijn beurt kwam Verhoeven met 'grappenmaker, pannenkoek en praatjesmaker'. Nu lijkt Soze genoeg te hebben van de 'beef'. In een nieuwe video komen er zowat bewonderende woorden uit zijn mond.

Sukkel

"Wat moet ik van jou vinden? In principe moet ik je een sukkel vinden. Maar dat ben je niet', zegt Soze. "Je gedraagt je soms wel als een sukkel. Maar je bent een beest van een vechter. In de ring win ik natuurlijk nooit van jou."

Maar waarom zocht Soze dan de confrontatie op met dat 'beest', al was het maar puur online? De reden laat zich raden: aandacht, want in de wereld van influencers staat dat gelijk aan geld. "Ik deed het als Alex Soze. Dat is mijn rol. Ik probeer zoveel mogelijk kijkers te krijgen zodat ik meer verdien. Rico heeft precies gedaan wat ik hoopte. Hij hapte. Badr Hari of Lil Kleine? Die zeggen niks. Rico wel. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik miljoenen views heb."

Remy Bonjasky bespot 'acterende' topkickbokser Rico Verhoeven: 'Dan komt er kortsluiting bij hem' Kickbokskampioen Rico Verhoeven en vlogger Alex Soze hebben elkaar over en weer beledigd. Soze vindt dat Verhoeven een gladjakker is, die 'overdreven sociaal wenselijk gedrag' vertoont. Andersom bestempelt de Glory-knokker het internetfenomeen als 'grappenmaker, pannenkoek en praatjesmaker'. Remy Bonjasky doet er nu ook zijn zegje over.

Roadtrip

Verhoeven heeft vooralsnog geen verdere reactie gegeven. Wel liet hij beelden zien van een roadtrip die hij en zijn vriendin Naomy maken. De bestemming blijft onbekend, maar uit de video wordt duidelijk dat de kickbokser zelf gedurende de zes uur achter het stuur heeft gezeten. Ondertussen greep Van Beem de gelegenheid aan om naast hem een dutje te doen, waarna de kickbokser de uitgelezen kans zag om die gebeurtenis te filmen.