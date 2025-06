Populair fotomodel en Nederlandse voetballer delen vol trots 'nieuwe hobby'

Op het zonnige Bali geniet voetballer Kenzo Goudmijn samen met zijn vriendin van een welverdiende vakantie. Tijdens hun reis ontdekten ze een nieuwe hobby die hen veel plezier brengt. Het stel deelt enthousiast beelden van hun activiteit, waaruit duidelijk blijkt hoezeer ze genieten van hun tijd op het Indonesische eiland.

Goudmijn kende afgelopen seizoen een sterk debuutjaar bij Derby County in de Engelse Championship. De 23-jarige middenvelder uit Hoorn veroverde al snel een basisplaats en speelde liefst 41 wedstrijden, waarin hij twee keer wist te scoren. Met zijn energieke spel maakte hij indruk bij de Engelse club, die zich net wist te handhaven in de competitie.

Met volle teugen genieten van 'nieuwe hobby'

Na zo’n intensief seizoen is het dan ook niet vreemd dat Goudmijn samen met zijn vriendin Shayna Caresse Senior even tijd neemt om te ontspannen. Op het zonnige Bali geniet het stel nu van een welverdiende vakantie, waar ze samen volop genieten van hun nieuwe hobby: surfen. "Een nieuwe hobby gevonden", plaatste Goudmijn als bijschrift met een knipoog op Instagram.

Die hobby pakken ze vol overgave aan. Op Instagram zijn foto's te zien waarop Goudmijn soepel en gecontroleerd over de golven glijdt. Surfen biedt hen niet alleen een sportieve uitdaging, maar het koppel lijkt ook helemaal thuis te zijn op de surfplank, genietend van elke golf en het samenzijn op het water. Toch zoekt het stel ook rust: bij het zwembad genieten ze van het adembenemende uitzicht op de zee terwijl de zon langzaam ondergaat.

Populair fotomodel

Waar Goudmijn op het voetbalveld indruk maakt met zijn talent en inzet, weet Senior datzelfde te doen in de modellenwereld. Het gebeurt niet vaak dat de vriendin van een profvoetballer populairder is dan de voetballer zelf, maar bij Derby County-speler Goudmijn is dat precies het geval. Samen surfen ze niet alleen op Bali, maar ook op de golven van succes in hun eigen carrière.

Senior heeft zich in de loop der jaren stevig weten te vestigen in de modellenwereld. Ze werkt voor het Duitse modellenbureau MGM Models Germany en is ook actief in de influencer marketing, waar ze een groot bereik heeft opgebouwd. Haar bekendheid blijkt onder meer uit haar vaste plek in de FHM500, de prestigieuze lijst van de 500 mooiste vrouwen van Nederland. Sinds 2018 staat ze onafgebroken in deze lijst en vorig jaar bereikte ze met een 62e positie haar hoogste notering tot nu toe.