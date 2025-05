Vriendin van Nederlandse voetballer nóg populairder dan speler zelf: 'Trots op mijn liefde'

Het gebeurt niet vaak dat de vriendin van een profvoetballer populairder is dan de voetballer zelf. Dit is bij Derby County-speler Kenzo Goudmijn wel het geval. De ex-speler van Excelsior is goed bezig in Engeland en kan op de steun rekenen van zijn vriendin.

Goudmijn vertrok vorige zomer voor een klein bedrag naar de Championship om voor Derby County te voetballen. De 23-jarige middenvelder stond onder contract van AZ, waar hij als jeugdspeler opgroeide, maar speelde tweemaal op huurbasis voor Excelsior. Bij de Rotterdammers maakte hij de meeste minuten.

Dartskampioen Luke Littler (18) maakt einde aan groot mysterie rond nieuwe vriendin Het heeft er alle schijn van dat Luke Littler definitief van de datingmarkt is. De wereldkampioen darts deelde na een stroom aan geruchten over zijn liefdesleven afgelopen weekend voor het eerst een foto met zijn vermeende vriendin.

Derby County

Op het tweede niveau van Engeland lijkt Goudmijn ook goed mee te kunnen. De ploeg handhaafde zich door als negentiende (van de 24 ploegen) te eindigen. De jeugdinternational uit Hoorn veroverde al snel een basisplaats en kwam tot liefst 41 wedstrijden in de Championship, waarin hij tweemaal scoorde.

Hij kan op de steun rekenen van zijn vriendin Shayna Caresse Senior, die samen met hem naar Engeland verhuisde. Gelukkig kwam dat ook goed uit voor Senior: zij is namelijk model en is misschien nog wel bekender dan haar vriend. Waar Goudmijn slechts 16 duizend volgers heeft op Instagram, heeft Senior er ruim 120 duizend.

Na de laatste wedstrijd van Derby plaatste het model een lieve fotoserie op Instagram. Ze trok het shirtje van haar vriend aan en liep met de dochter van een ploeggenoot het veld op. 'Laatste wedstrijd van het seizoen. Trots op mijn liefde', schreef ze onder de foto. Het liefdeskoppel stond omarmd op het veld.

Artikel gaat verder onder de foto.

FHM500

Senior werkt als model voor het Duitse modellenbureau MGM Models Germany en is actief in de influencer marketing. Het is dan ook niet gek dat de vriendin van Goudmijn al jarenlang een plekje heeft bemachtigd in de FHM500, de lijst voor de 500 mooiste vrouwen van Nederland. Sinds 2018 staat ze in de lijst en vorig jaar pakte ze met de 62ste positie de hoogste notering tot nu toe.