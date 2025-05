Populair ringmeisje van gevecht Jake Paul ontkurkt fles champagne om 'zo'n mooi hoofdstuk' te vieren

De veelbesproken ringgirl van het gevecht tussen Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, en Mike Tyson heeft wat te vieren. Sydney Thomas is duidelijk trots op haar prestatie, gezien haar foto's en tekst op Instagram.

Tijdens de weinig sprankelende bokspartij tussen Paul en de legendarische - maar veel oudere - Tyson werd Thomas in één klap een stuk populairder. Op sociale media groeiden haar volgersaantallen. "Wakker worden om te zien dat je viraal bent gegaan na het Tyson - Paul gevecht", verbaasde ze zich destijds. Boksfans betitelden haar als 'de échte winnaar' van de avond.

Diploma in the pocket

En daar is niks aan gelogen. Zo groeide haar volgerstotaal op Instagram van 220.000 voor het gevecht naar inmiddels bijna 900.000. Thomas is dus een attractie voor veel bedrijven, die haar dan ook gretig gebruiken voor reclames. Maar tussen al die gesponsorde berichten door heeft ze ook nog tijd om persoonlijke verhalen te delen. Zo is Thomas in drie jaar tijd afgestudeerd aan de Universiteit van Alabama.

Emotioneel betoog

'Als ik terugkijk en reflecteer op mijn studententijd, kan ik niet anders dan erkennen hoe monumentaal elk van deze jaren is geweest in de vorming van wie ik nu ben', begint Thomas haar verhaal. 'Van het verwerken van het verlies van mijn moeder tot de wervelwind van onverwachte roem van de ene op de andere dag, Alabama is de enige constante geweest - het heeft me voortdurend met open armen ontvangen en me geaard gehouden in wie ik ben.'

Thomas noemt haar studententijd 'verre van normaal'. Dit is zo'n mooi hoofdstuk in mijn levensverhaal geweest - een hoofdstuk waar ik vaak op terug zal kijken. En hoewel het bitterzoet is dat het een jaar eerder is afgelopen, weet ik dat Alabama, waar mijn pad ook naartoe leidt, altijd een fijne thuishaven voor me zal zijn', verzekert ze. Thomas sluit af met de slogan van de school: 'Roll tide, voor eeuwig en altijd'.

Gekleed voor de gelegenheid

Thomas hulde zich in het wit en rood voor de foto's om het te vieren. Zo ontkurkte ze een fles champagne in een rode jurk en nam ze er ook een slok van op de trappen voor het Bryant-Denny Stadium, de thuisbasis van Alabama Crimson Tide - het bekende American footballteam van de school. Ook droeg ze een witte jurk en kon uiteraard het universiteitshoedje niet ontbreken.