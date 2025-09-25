Sydney Thomas werd wereldberoemd tijdens het gevecht van Jake Paul als ringmeisje en steelt sindsdien nog regelmatig de show. De 21-jarige blondine werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor een populaire serie van Netflix.

Thomas is inmiddels meer influencer dan ringmeisje en laat dat zien ook. De Amerikaanse is één van de deelnemers van InSIDE, een reality- en competitieprogramma. Dat is bedacht door de wereldberoemde YouTube-groep Sidemen, uit Groot-Brittannië.

Complimenten voor Thomas

Bij een feestje om het programma te promoten, stal Thomas de show met een onthullende jurk. Ze plaatste er foto's van op Instagram voor haar ruim 870.000 volgers. 'Onmetelijk gezegend', schreef ze erbij. De post werd in amper 24 uur meer dan 70.000 keer geliked en Thomas ontving er de nodige complimenten door. Ex-basketballer Dwight Howard, die één keer kampioen werd van de NBA, zit ook in het programma. Hij reageerde 'familie' onder de foto's van Thomas.

Opzet InSide

Thomas verblijft samen met andere YouTubers, influencers en beroemdheden één week in een huis. Daar gaan ze verschillende uitdagingen aan voor de prijzenpot van 1 miljoen pond. Die prijzenpot slinkt als deelnemers luxe items kopen in de winkel, of ze een uitdaging niet halen. Op Netflix is te zien wie er wint. De serie staat momenteel bovenaan in het Verenigd Koninkrijk.

Naast Thomas en Howard doet Sketch mee. Dat is een streamer/YouTuber die de laatste twee jaar enorm aan populariteit won. Ook komiek Zach Justice maakt zijn opwachting. Hij reageert 'Baby Girl?' onder de post van Thomas, wat veel likes en reacties oplevert. Fans van hem proberen hem op allerlei grappige manieren aan te prijzen bij Thomas, zodat zij voor hem valt.

Verder doen mee: Breana 'Bre' Tiesi, Jay Cinco, Fannita Legget, Aisha Mian, Max Fosh, Ekin-Su en Alissa Violet.