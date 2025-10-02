De 29-jarige wielrenster Mieke Docx plaatste woensdag een opmerkelijk bericht op haar Instagram-account. Haar tienduizenden volgers reageerden geschokt. Docx kwam namelijk met een emotionele smeekbede. "Dit is niet een bericht dat ik ooit wilde schrijven."

De Belgische Docx rijdt inmiddels al vier jaar voor wielerploeg Lotto Ladies. Maar tot haar grote teleurstelling kreeg Docx een paar weken geleden te horen dat de Belgische ploeg haar contract niet gaat verlengen. Na een mislukte zoektocht naar een nieuwe werkgever, kwam Docx woensdag met een ultieme poging om in het wielerpeloton te blijven.

'Mijn wereld stortte in elkaar'

Ze plaatste een emotionele smeekbede op haar Instagram-account. "Dit is niet een bericht dat ik ooit wilde schrijven. Toch ben ik hier, het is 1 oktober en ben nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg. Toen ik hoorde dat mijn contract bij Lotto niet verlengd werd, stortte mijn wereld in elkaar. Afscheid nemen van een team wat voor mij als familie voelde, is een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière", zo schrijft Docx.

De smeekbede vervolgt ze met het benoemen dat de wielerwereld een harde is. "Op het moment hebben te veel rijdsters geen team. Maar ik ben nog niet klaar om te stoppen. Mijn hart behoort toe aan de fiets, aan dit leven. Waar ik me elke dag aan opoffer en wat me zoveel plezier brengt. De gedachte dat ik dit leven los moet laten, breekt me."

'Wie kan mij helpen mijn droom voor te zetten?'

Daarom eindigt Docx met een krachtige boodschap. "Opgeven is nooit een onderdeel van mij geweest. Alles wat ik heb bereikt, heb ik behaald door keihard te blijven vechten en elke kans aan te grijpen die ik kon pakken. Ik hoop echt dat ik snel beter nieuws met jullie kan delen."

Doxc sluit haar emotionele bericht af met een verzoek aan haar vele volgers. "Wie kan mij helpen mijn droom voor te zetten?"

Of Docx daadwerkelijk een nieuwe ploeg vindt, is nog maar de vraag. De 29-jarige renster won in haar professionele loopbaan maar één wedstrijd, namelijk de Heusden Koers in 2019. Verder deed ze een jaar later voor de enige keer in haar loopbaan mee aan de WK, waar ze 102e werd.