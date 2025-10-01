Voor Pauline Ferrand-Prevot had de EK wielrennen een mooie afsluiter van het seizoen moeten worden. De Franse renster van Visma | Lease a Bike beleefde al een matig WK, maakte tussendoor groot nieuws met haar wielrennende vriend en ploeggenoot Dylan van Baarle bekend, maar ondergaat nu een drama.

De Franse wielrenster Pauline Ferrand-Prévot ontbreekt zaterdag op de wegrace van de EK in haar land. De laatste winnares van de Tour de France is met maag- en darmklachten teruggekomen van de WK in Rwanda. Zij was de topfavoriet voor de wit met blauwe trui voor de winnares op het parcours in haar thuisland.

'Voor haar betekent dit het einde'

"Net als andere van onze WK-renners heeft Pauline last van maagproblemen en koorts", zei de Franse bondscoach Paul Brousse op een persconferentie. "Ze heeft zich laten onderzoeken in een ziekenhuis en mag voorlopig niet koersen of trainen. Voor Pauline betekent dit het einde van haar seizoen."

Voedselvergiftiging

Volgens Brousse hebben veel Franse deelnemers aan de WK in Rwanda een voedselvergiftiging opgelopen. Wielrenster Maeva Squiban heeft zich ook afgemeld voor de EK en in de mannenploeg ontbreekt de zieke Julian Alaphilippe. Op de WK ging het al niet best met de Franse ploeg, waar Ferrand-Prevot het kopvrouwschap in handen had. Op Instagram sprak ze van gemengde gevoelens.

'Soms win je, soms leer je'

"Ik ben blij dat ik met de meisjes van het Franse team, een hecht en sterk team, deel kon nemen aan dit kampioenschap. Bedankt aan iedereen. Aan de andere kant heb ik de nieuwe rol van de ‘leiders’ van het wereldpeloton, niet helemaal overgenomen en een beetje onderschat. En ik was duidelijk fysiek niet sterk genoeg om echt verschil te maken in klimmen. Soms win je, soms leer je. Sport de mooiste school van het leven", schreef ze na het teleurstellend geëindigde WK in Afrika.

Verloofde Van Baarle wél op EK

Haar verloofde Dylan van Baarle, die ook wielrenner is voor Visma, doet wel mee aan de EK wielrennen in Frankrijk. Hij speelde geen rol van betekenis op de tijdrit, maar kan wellicht wel als outsider gerekend worden voor de wegrit. Naast Van Baarle rijden Daan Hoole, Tibor Del Grosso, Menno Huising (reed ook de WK), Huub Artz en Mathijs Paasschens de EK.