Remco Evenepoel heeft afgelopen twee weken laten zien een echte veelvraat te zijn. Na een wereldtitel tijdrijden in Rwanda, pakte de Belg woensdag ook nog de Europese titel op datzelfde onderdeel in Frankrijk. Na afloop van de race bezorgde Evenepoel vijf jonge fans een hartverwarmend moment.

In Rwanda declasseerde Evenepoel twee weken geleden de concurrentie op de tijdrit. Hij haalde zelfs Tadej Pogacar in en won met ruim een minuut verschil op de nummer twee. In Frankrijk herhaalde de 25-jarige renner, die volgend seizoen voor het team van Red Bull-BORA-hansgrohe gaat rijden, zijn kunststukje tegen de klok. Hij behaalde zowel goud op het WK als EK.

'Blijf hier, ik kom terug'

Geen wonder dat Evenepoel razend populair is onder wielerfans. Zo stond er ook een vijftal Belgische fans de wereldkampioen op te wachten, nadat hij zijn gouden medaille ontving op het podium. De jonge fans hadden atributen van Evenepoel mee, die ze graag door hun idool gesigneerd wilden hebben. De tijdritspecialist had alleen tijd om één bidon en één boek van handtekening te voorzien, voordat hij naar zijn mediaverplichtingen moest.

Daarom maakte Evenepoel een belofte tegen zijn supporters. ''De rest doe ik later. Blijf hier, ik kom terug.'' Toch was er teleurstelling af te lezen van de hoofden van de vijf fans. Want wat is nou de kans dat de meervoudig olympisch kampioen daadwerkelijk terugkwam om een paar handtekeningen te zetten?

Man van zijn woord

Maar de Belg bleek een man van zijn woord te zijn. Hij had namelijk geregeld dat zijn vijf jonge fans de mixed zone mochten toetreden. Hierdoor had Evenepoel een half uur na zijn belofte, alsnog tijd om tussen zijn interviews door zijn fans te voorzien van handtekeningen en foto's.

Wegwedstrijd

Komende zondag is de wegwedstrijd van het EK. Ook hieraan zal Evenepoel deelnemen. Zijn focus ging daarom na het winnen van de gouden medaille direct naar het winnen van een nieuwe. ''Nu wordt het tijd voor de wegrit. Gelukkig zit er nu wat meer tijd tussen de evenementen. Donderdag ga ik lekker herstellen en dan hopelijk kan ik nog een paar goede trainingen doen'', vertelde de tijdritkampioen tegen Wielerflits.