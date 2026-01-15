Darts zit in Engeland bijna altijd achter de decoder bij Sky Sports, maar een deel van de toernooien zit bij ITV en is daar gratis te zien. De PDC verlengde vorig jaar het contract tot minstens 2028 en de zender heeft nu de nieuwe line-up van presentatoren en analisten bekend gemaakt. Daar zitten grote namen tussen én een presentatrice die promotie maakt.

De 32-jarige Gabbie Partington is een opkomend talent met nog geen 20.000 volgers op Instagram. Ze debuteerde vorig jaar tijdens uitzendingen van de World Series in New York en Polen, maar gaat vanaf nu een vaste presentatrice zijn van alle toernooien bij ITV. De World Masters, de UK Open, de World Series (en Finals), het EK én de Players Championship Finals worden door ITV uitgezonden.

Pete Graves

Partington krijgt ondersteuning van de 43-jate Pete Graves. Hij is in Engeland vooral bekend van zijn klussen voor het voetbal en rugby union. Hij krijgt de eer om de World Masters eind januari te verslaan. Partington zal het gezicht zijn van de World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië de komende week.

Wayne Mardle, Glen Durrant en Mark Webster

De twee presentatoren worden tijdens de uitzendingen bijgestaan door analisten Wayne Mardle, Glen Durrant en Mark Webster. Het trio is wereldberoemd in het darts. Mardle is misschien wel, internationaal gezien, het bekendste gezicht van alle analisten. Hij haalde vijf keer de halve finale van het WK darts. Durrant won in zijn hoogtijdagen de Premier League Darts en ook Webster is een voormalig PDC-ster.

Reorganisatie

Omdat ITV is overgenomen door Matchroom, krijgen veel analisten een dubbelrol. Zij komen ook namens Sky Sports in actie tijdens de andere toernooien die niet bij ITV te zien zijn. Door de samenvoeging verdwenen eind 2025 een aantal vaste gezichten bij ITV. Van Jacqui Oatley, Stuart Pyke, Chris Mason en Alan Warriner-Little blijft alleen Mason onderdeel van de uitzendploeg. De rest heeft na zeventien jaar trouwe dienst ander werk moeten zoeken.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via onder andere YouTube, Spotify en Apple Podcasts.