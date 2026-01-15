Wie in het bezit is van een Viaplay-account kan nog lang genieten van al het dartgeweld. De streamingsdienst maakte donderdag bekend langer te beschikken over de uitzendrechten van de PDC.

Alle tv-toernooien van de PDC zullen ten minste nog tot het WK van 2032 te zien zijn bij Viaplay. Naast de heilige dartsgraal in Ally Pally zullen ook toernooien als de Premier League of Darts, de World Masters, de World Matchplay, de Grand Slam of Darts en het EK te zien zijn bij de Zweedse streamingsdienst.

'Darts is dé tv-sport'

De sportbaas van Viaplay in Nederland is enorm in zijn nopjes door de verlenging van de uitzendrechten. "Darts is dé tv-sport bij uitstek en een vaste waarde voor Viaplay en de kijkers", aldus Marco Zwaneveld. "We zijn blij dat we ook de aankomende zes jaar iedereen weer de beste dartwedstrijden kunnen aanbieden. Steeds meer Nederlanders weten door te dringen tot de wereldtop en er komt nog veel meer talent aan. De prestaties van Gian van Veen in de afgelopen maanden zijn daar een prachtig voorbeeld van."

Matt Porter

Ook Matt Porter, de baas van de PDC, is blij met de jarenlange verlenging van de samenwerking. “Wij zijn blij dat we onze samenwerking met met Viaplay kunnen verlengen tot en met het WK 2032. Viaplay is al jaren een sterke partner van de PDC en blijft een centrale rol spelen, terwijl we darts ook naar nieuwe markten brengen.”

Van Veen behaalde begin januari nog knap de WK-finale. De 23-jarige Brabander maakte veel indruk en versloeg onder meer oud-wereldkampioenen als Luke Humphries en Gary Anderson. In de finale was dartsensatie Luke Littler echter te sterk voor Van Veen, die door zijn goede prestatie wel is geklommen naar plek drie op de wereldranglijst, één plek boven landgenoot Michael van Gerwen. Van Veen komt samen met Van Gerwen en Danny Noppert donderdag voor het eerst weer in actie na het WK. Ze spelen dan de eerste ronde van het eerste World Series-toernooi in Bahrein.

Darts achter betaalmuur

Ook dit toernooi zal te zien zijn op Viaplay. De streamingsdienst nam in 2022 de uitzendrechten over van RTL 7. Hierdoor kwam het darten achter een betaalmuur terecht. Ondanks de nieuwe rechtenhouder nam Viaplay een hoop van de prominenten van RTL 7 over. Denk aan vaste presentatoren als Koert Westerman en verslaggever Arjan van der Giessen en de vaste commentatoren Jacques Nieuwlaat en Frank Visschraper