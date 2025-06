De nationale schaatstop mocht maandag voor de eerste keer sinds het afgelopen seizoen weer het ijs op in Thialf. Dat gold ook voor de populaire schaatsster Pien Hersman. Zij maakte eerder op de dag een rondje op de fiets door de regen en dat was een flinke 'reality check' na een bijzonder weekend met haar bekende vriend.

Hersman, de vriendin van de tennisser, deelde op haar Instagram maandag een reeks foto's met haar ruim 720.000 volgers en daar zal menigeen jaloers van zijn geworden. De schaatsster had een weekendje vrij en besloot om haar vriend Jesper de Jong aan te moedigen bij het tennistoernooi in Mallorca. De tennisser verloor daar in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

De twee genoten daarnaast van het lekkere weer op het Spaanse eiland, namen een duik in het water en speelden op het strand een spelletje. "Ik kan geen betere manier bedenken om mijn weekend te besteden", schrijft Hersman bij de foto's.

Van zon naar regen en ijs

Waar Hersman dit weekend in haar bikini kon genieten van het lekkere weer in Spanje kreeg ze naar eigen zeggen al snel weer een 'reality check'. Ze plaatste maandagochtend een kiekje vanaf de racefiets in Heerenveen: 'Nog geen 24 uur geleden lag ik op het strand op Mallorca en nu train ik in de regen."

Om de overgang nog groter te maken, stapte ze later op de dag het ijs op in schaatstempel Thialf. De topschaatsers mochten daar maandag voor het eerst sinds het afgelopen seizoen weer de baan op om zich voor te bereiden op het komende olympische jaar. Aan het einde van de middag was het de beurt aan Team IKO-X20 en daar was Hersman maar al te blij mee.

i Pien Hersman in de regen. © Instagram

Debuut op Wimbledon

Waar zijn vriendin dus de komende tijd op het ijs door zal brengen, mag De Jong nog even zijn kunsten tonen op het gras. De Jong hoopte vertrouwen te tanken richting Wimbledon, maar dat lukte niet echt in Mallorca. Hij verloor direct van de Australiër Bernard Tomic en dat betekende alweer zijn vierde nederlaag in vijf graspartijen dit jaar.

De tennisser mag zich opmaken voor Wimbledon en dat is bijzonder, want de Nederlandse tennisser gaat op het heilige gras in Londen zijn debuut maken. De vorige drie jaar kwam hij niet door het kwalificatietoernooi, maar deze keer is hij net als landgenoten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp rechtstreeks geplaatst. Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli.