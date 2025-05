Populaire tv-presentatrice steelt show tijdens Internazionale - FC Barcelona: 'Ik ben sprakeloos'

De return van de halve finale tussen Internazionale en FC Barcelona was dinsdagavond een lust voor het oog. Onder meer Denzel Dumfries, Lamine Yamal en Frenkie de Jong speelden een puiken wedstrijd. Veel televisiekijkers vonden echter een populaire tv-presentatrice de absolute uitblinker rondom het duel.

Men raakt namelijk niet uitgepraat over Eva Murati. De presentatrice is bijzonder populair vanwege haar werk en dat is na dinsdagavond alleen maar meer het geval. Murari werkt voor de Albanese televisie, maar ook ver daarbuiten is ze een gespreksonderwerp.

1,2 miljoen volgers

Dat komt vanwege haar kleding die ze draagt rondom uitzendingen van de topwedstrijden. De Oost-Europeaanse post deze veelvuldig op haar Instagram, waar ze inmiddels liefst 1,2 miljoen volgers heeft.

En die reageren zoals gewoonlijk weer massaal rondom haar Instagram-berichten. Zo schrijft er een volger: 'Ik ben sprakeloos'. Een ander claimt 'weer verliefd te zijn' na het zien van de foto's. "Mijn hart klopt sneller als ik je zie."

De geliefde Murati is dus op dit moment gigantisch populair, maar was dat ook een tijdje niet. De bijna 30-jarige kreeg als tiener al te maken met bakken met kritiek omdat ze graag televisie wilde maken. "Ik werd online gepest door haters en moest mezelf leren te waarderen", schreef ze eerder dit seizoen.

Dat blijkt te zijn gelukt. Het lukt haar inmiddels steeds beter om de kritiek linkgs te laten liggen. "Nu betekenen je woorden niets voor mij."

Murati heeft zich ontwikkeld tot een groot talent in de mediawereld. Naast de Champions League-avonden is ze ook actrice. Daarnaast doet ze her en der wat modellenwerk. Ze is overigens ook meertalig en verscheen in een talentenjacht als jurylid.

Geweldige wedstrijd

In de jaren dat ze de Champions League-duels covert zal ze zelden zo'n meeslepend duel hebben gezien als afgelopen dinsdag. Inter won na verlenging met 4-3 van FC Barcelona en plaatste zich na het eerdere gelijkspel in Catalonië (3-3) voor de eindstrijd in München. Over twee duels was Denzel Dumfries bij liefst vijf doelpunten betrokken.

