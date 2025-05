Inter dankt Denzel Dumfries voor heldenrol in knotsgek tweeluik met Barcelona en is eerste Champions League-finalist

Het eerste duel tussen FC Barcelona en Internazionale eindigde in een spectaculaire 3-3, maar de return was nóg een tikkeltje gekker. Na negentig minuten stond opnieuw dezelfde eindstand op het bord, waardoor verlenging uitkomst moest brengen. Uiteindelijk stapte Inter, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, van het veld met een 4-3-zege, waardoor zij de eerste Champions League-finalist zijn.

Inter begon in eigen huis stormachtig aan de return tegen Barcelona. De Italiaanse grootmacht speelde razendsnel drie grote kansen bij elkaar, maar pas de vierde was wél raak. Denzel Dumfries werd uitstekend diep gestuurd en legde de bal oog-in-oog met Barça-goalie Wojciech Szczesny goed breed op de meegelopen Lautaro Martinez, die de 1-0 makkelijk binnen tikte. In het heenduel was Dumfries ook al belangrijk met twee assists en één goal.

Verdubbeling van voorsprong

Vlak voor rust zorgde Hakan Çalhanoğlu voor een doelpunt vanaf de stip. Pau Cubarsí leek een uitstekende sliding op de bal in te zetten, maar raakte eerst de voet van Martinez. Nadat VAR Dennis Higler op de lijn van scheidsrechter Szymon Marciniak kwam, besloot de Poolse arbiter tóch een penalty toe te kennen. Die poging was wel aan de Turkse Interisti besteedt: 2-0.

Discutabele ingreep van VAR Dennis Higler in Champions League-kraker tussen Inter en Barcelona: 'Erger me eraan' Dennis Higler speelde een opvallende rol in de halve finale van de Champions League tussen Internazionale en FC Barcelona. Als Nederlandse VAR stuurde hij scheidsrechter Szymon Marciniak naar het scherm om een strafschop te beoordelen, wat direct tot verdeeldheid leidde. "Als Higler hem hiervoor naar het scherm roept, moet hij dat ook doen bij de handsbal", stelt Mark van Bommel bij Ziggo.

Razendsnelle comeback

In de eerste helft wist het team van Hansi Flick weinig uit te richten in San Siro, maar na rust zorgde de Duitse coach voor een ommekeer. In de 54e minuut bracht Eric Garcia de spanning terug door de aansluitingstreffer snoeihard binnen te pegelen in de bovenhoek met een volley: 2-1. Slechts zes minuten later zorgde Dani Olmo voor de gelijkmaker met een rake kopbal: 2-2.

Knotsgekke slotfase

In het restant van de tweede helft werden de Italianen flink teruggedrongen door het dominante spel van FC Barcelona. Het team van Flick had de controle volledig in handen en dwong Inter hun spel aan te passen, hoewel écht kansen uitbleven. In de slotfase leek FC Barcelona dan toch aan het langste eind te trekken. Barca-ster Raphinha werkte in de 90e minuut de 2-3 tegen de touwen en leek zijn ploeg daarmee naar de finale te schieten.

In minuut 94 werd het spektakel toch wéér overtroffen, want er viel opnieuw een doelpunt. Dumfries heroverde de bal op kenmerkende wijze rond het zestienmetergebied van Barcelona en gaf een panklare assist op Francesco Acerbi. De verdediger knalde de bal overtuigend in de bovenhoek: 3-3. Hierdoor moesten beide ploegen alsnog een verlenging spelen.

Dit is Denzel Dumfries: laatbloeier, bizarre ruzies met rivalen én heldenrol bij Inter tegen FC Barcelona Denzel Dumfries is uitgegroeid tot een vaste waarde in de top van het internationale voetbal. De rechtsback van het Nederlands elftal en Internazionale heeft dankzij zijn onverzettelijke mentaliteit de harten van talloze voetbalfans weten te veroveren. De Inter-fans zullen Dumfries in ieder geval nooit vergeten, want dankzij zijn heldenrol bereikten zij de Champions League-finale.

Inter opnieuw op voorsprong

In de verlenging was het toch weer Inter dat op voorsprong kwam. Davide Frattesi bleef uiterst koel voor het doel van Barcelona en krulde de bal keurig in het doel van Szczęsny, waardoor de Italianen weer aan het langste eind trokken: 4-3. Dat was voor de Italiaanse grootmacht voldoende om zich van de felbegeerde finaleplek van de Champions League te verzekeren.

Sensationeel heenduel

Het heenduel in Barcelona afgelopen week zorgde óók al voor een ongekende voetbalshow. Dumfries en Lamine Yamal stalen de show in het eerste duel van de halve finale van de Champions League. De Oranje-international ontving uiteindelijk de trofee voor man-of-the-match met een goal en twee assists, terwijl de 17-jarige werkelijk een masterclass gaf. Het eindigde ook in 3-3.

Hunkering naar Champions League-finale

Zowel Inter als FC Barcelona verlangden naar een nieuw hoogtepunt in de Champions League. Inter, de Italiaanse grootmacht, won het toernooi voor het laatst in 2010. In 2023 haalde de club wel de finale, maar moest met 1-0 het hoofd buigen voor Manchester City. Dinsdagavond was het dus wéér een feit dat zij van een plek in de prestigieuze finale van het miljardenbal te pakken hebben.

FC Barcelona daarentegen beleefde zijn laatste Champions League-triomf in 2015. Sindsdien wist de Catalaanse grootmacht de finale nooit meer te bereiken, terwijl aartsrivaal Real Madrid maar liefst vier (!) keer de trofee in beslag nam. Voor Frenkie de Jong wéér geen Champions League-finale. Net als met Ajax tegen Tottenham Hotspur werd hij in een knotsgek duel in de halve finale uitgeschakeld.

Frenkie de Jong maakt indruk op Ronald de Boer met Champions League-optreden: 'Ik vind hem beter dan ooit' Het was een spektakel van jewelste, de eerste halve finale-wedstrijd in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter. Denzel Dumfries stal de show, net als jubilerend wonderkind Lamine Yamal. Maar analist en oud-Barça-speler Ronald de Boer zag ook een andere held op het veld. "Ik bewaak het huis wel, gaan jullie maar spelen."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.