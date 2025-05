Geliefde van Denzel Dumfries viert feest na glansrol Inter-held in Champions League

Voor wie het gemist heeft: Internazionale is de eerste finalist van dit Champions League-seizoen. Mede dankzij een fenomenale Denzel Dumfries werd FC Barcelona na verlenging geklopt met 4-3 (7-6 na twee duels). De Nederlander Dumfries had een zeldzaam vertoonde heldenrol tegen de Catalanen en dat zorgde ook voor een dolblije partner.

Met twee assists wat de 29-jarige vleugelverdediger goud waard voor de Italianen tijdens de return in Milaan. Een week eerder was hij al bij drie goals betrokken dankzij twee doelpunten en een beslissende voorzet. De glansrol in Milaan zorgde voor tienduizenden enthousiaste toeschouwers en een van hen was Jaimy Kenswiel.

Dat is al jarenlang de partner van de bejubelde Dumfries. De verloofde was aanwezig in het Giuseppe Meazza Stadion. Via Instagram Stories plaatste gaf ze midden in de nacht een teken van leven en dat was uiteraard een vreugdevolle foto.

Op naar de finale

"Finale, we komen er aan!", zo schrijft ze ver nadat de wedstrijd is afgelopen als bijschrift van een foto waar ze juichend op staat. Ze kan de tickets alvast boeken voor later deze maand. Op 31 mei is het namelijk tijd voor de finale in de Allianz Arena in München. Daar komt haar geliefde ongetwijfeld weer in actie, maar het is nog niet duidelijk wie de opponent wordt.

Wie wordt tegenstander Inter?

De return tussen Paris Saint-Germain en Arsenal moet namelijk nog worden gespeeld. Het heenduel in Londen eindigde in 0-1 voor de Parijzenaars, die dus de beste papieren hebben voor het felbegeerde finaleticket.

Denzel Dumfries en Jaimy Kenswiel

Al tien jaar lang zijn Dumfries en Kenswiel samen. Ze leerden elkaar in Rotterdam kennen. Op dat moment was Dumfries speler van Sparta Rotterdam. Kenswiel kwam al veelvuldig in beeld tijdens eindtoernooien. Vorige week kreeg ze nog openlijk complimenten van haar verloofde. Dumfries vertelde aan een populair Amerikaanse voetbalprogramma dat zij én Dumfries' eigen moeder goed Surinaams eten kunnen koken. De vleugelverdediger claimde dat hij daardoor zo sterk en snel was geworden.

