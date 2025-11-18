Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle komen met iets nieuws. Het drietal, dat bij Vandaag Inside en De Oranjezomer regelmatig samen aan het werk is, kondigt via Instagram aan dat ze samen een eigen project starten. Niet zomaar een project, want ze beloven meteen wat: "Wij laten je alle hoeken zien."

"Nieuws!", klinkt het maandagmiddag op het nieuwe gezamenlijke Instagramaccount, bij een foto waarop het trio zichtbaar enthousiast naast elkaar staat. Daarin verklappen ze meteen hun volgende stap: ze duiken samen de podcaststudio in. "Vanaf 22 december zijn ze wekelijks te horen én te zien", zo laten ze weten.

'Het beste van televisie, sport en politiek in een show'

De podcast krijgt de naam HNM De Podcast, vernoemd naar de beginletters van hun voornamen: Hélène, Noa en Merel. In hun aankondiging leggen ze uit dat de show 'het beste van televisie, sport en politiek in één programma bundelt', waarmee de drie werelden samenkomen waarin ze zelf dagelijks actief zijn. De productie gebeurt in samenwerking met het Sprekershuys en Talpa Network.

Daar blijft het niet bij, want het trio voegt daar nog een opvallende belofte aan toe: "Wij laten je alle hoeken van de tv-wereld zien." Met die uitspraak maken Hélène, Noa en Merel duidelijk dat ze verder willen gaan dan een standaard praatpodcast. Ze willen hun eigen vakgebieden samenbrengen en van binnenuit laten zien hoe die werelden draaien. Voor luisteraars lijkt dat neer te komen op een wekelijkse blik achter de schermen bij drie vrouwen die midden in dat medialandschap staan.

Fans reageren direct enthousiast

Op Instagram stromen de reacties inmiddels binnen. Volgers reageren enthousiast onder de foto en de aankondiging van het trio. "Wat leuk, ik ga zeker luisteren", klinkt het direct. Anderen wensen hen vooral plezier toe bij hun nieuwe avontuur. Ook collega’s reageren: presentator Thomas van Groningen laat onder de post weten blij te zijn met het nieuws.

Succesvol trio begint aan nieuw avontuur

Hélène, Noa en Merel zijn intussen al jaren vertrouwde gezichten binnen dezelfde tv-omgeving. Ze delen geregeld de studiovloer bij De Oranjezomer en Vandaag Inside, waar Vahle haar sportexpertise inbrengt en Ek de politieke dossiers duidt. Presentatrice Hendriks werd dit jaar zelfs nog verrast met een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring.