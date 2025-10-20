Dat Vandaag Inside de tweede Televizier Ring in de historie won, zorgde donderdagavond voor een groot feest. Namens de talkshow kwamen Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek de prijs ophalen op het gala en de drie vrouwen beleefden mooie nachtelijke avonturen. Sportpresentatrices Hendriks en Vahle delen hun ervaringen in De Oranjezondag.

"Het was een bonte avond", begint Hendriks de uitzending van haar talkshow. Ze richt zich meteen tot haar Ziggo Sport-collega Vahle, de dochter van tv-icoon Linda de Mol. "Hoe lang heb jij aan het hek staan hengsten bij je moeder voordat-ie open ging?" Daarmee zorgde ze voor een lachende reactie bij Vahle, die genoodzaakt werd te reageren op de woorden van De Mol.

'Ze heeft niet gezegd dat ze niet open heeft gedaan'

"Ik heb natuurlijk van Noa alles meegekregen, want die is nog gaan feesten daar. Ze sliep bij mij en die was om 04.30 uur thuis, maar die wist niet hoe het hek openging, dus die heeft ons wakker gebeld", zei De Mol in gesprek met De Telegraaf. Maar volgens Vahle vergeet De Mol daar één ding bij te vermelden. "Ze heeft niet gezegd dat zij het hek uiteindelijk helemaal niet open heeft gedaan."

'Ik kwam om half vijf thuis'

Wat gebeurde er dan precies aan de straat van de riante woning van Linda de Mol, waar dochter Vahle dus sliep na het grote feest? "Ik heb daar twintig minuten gestaan en getwijfeld of ik moest bellen. Ik kwam om half vijf thuis, maar ik was wel gewoon met de auto en stond er dus niet starnakel (dronken, red.). Maar ik kreeg het hek niet open. Dus ik heb iedereen moeten bellen, maar mijn moeder nam niet op."

'Naast elkaar geslapen in bed'

Gelukkig voor Vahle sliep haar broer ook bij De Mol en nam hij zijn telefoon wél op en deed hij het hek open. "Waar je normaal gesproken de code intypt voor het hek, was aan de andere kant geplaatst. Dat wist ik even niet", lachte ze met het schaamrood op haar kaken. Hendriks nam vervolgens weer het woord en deelde haar slaapfeestje. "Merel Ek en ik hebben naast elkaar geslapen in bed. Er is niks gebeurd, maar het was wel gezellig", zei ze met een knipoog.