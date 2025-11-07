Sportpresentatrice Hélène Hendriks zit er warmpjes bij. Volgens weekblad Party is haar vermogen inmiddels zelfs een magische grens gepasseerd, dankzij haar werkzaamheden voor SBS6 en Ziggo Sport.

Hendriks is erg populair en wijkt naast haar presentatie van de Europese voetbalcompetities bij Ziggo Sport ook steeds meer uit naar amusement bij SBS6. Daar gaat ze namelijk ook de talentenjacht The Winner Takes It All presenteren.

Miljonair

Dat wordt beloond met een lucratief tv-contract. Party dook in de cijfers en zag dat het vermogen van Hendriks 'explosief is gestegen'. “Haar carrière gaat als een speer.” Haar drie bedrijven hebben in totaal een eigen vermogen van ruim 1,2 miljoen euro. "En daarmee is Hélène een begeerde magische grens gepasseerd en officieel miljonair.”

Volgens de berekening van het medium heeft de 45-jarige presentatrice haar vermogen in twee jaar laten groeien met zo'n 800.000 euro. Dat terwijl ze dit jaar ook een tijd haar werkzaamheden moest neerleggen en dus uit beeld raakte op tv.

Operatie

Ze moest namelijk geopereerd worden aan haar rug afgelopen zomer. Daardoor kwam de presentatie van de talkshow De Oranjezomer in handen van Johnny de Mol en Thomas van Groningen.

Televizier-Ring

Ondanks haar afwezigheid zijn fans Hendriks niet vergeten. Ze werd zelfs genomineerd voor een Televizier-Ring in de categorie beste presentator, samen met Wilfred Genee en Martijn Krabbé. Laatstgenoemde won de prijs uiteindelijk.

De oud-hockeyster won de prijs al eens in 2023. Ook in 2021 was ze genomineerd, maar toen ging de winst naar Nikkie de Jager. Hendriks mocht dit jaar wel de hoofdprijs voor beste programma in ontvangst nemen, al was dat niet voor haar eigen tv-show.

Ze vertegenwoordigde namelijk de mannen van Vandaag Inside op het gala, die niet aanwezig konden zijn vanwege hun eigen live-uitzending. Daarom schitterde Hendriks samen met Noa Vahle en Merel Ek op de rode loper.