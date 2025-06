Populaire voetbalvrouw van Ajax-speler Davy Klaassen deelt jaloersmakende beelden

Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop genieten van een heerlijke vakantie op Ibiza. Klaassen-Benschop verblijdt haar bijna 40.000 volgers op Instagram bijna elke dag met prachtige foto's van het Spaanse eiland.

'Een makkelijk leven op het eiland', schrijft Klaassen-Benschop bij haar post van zaterdag. Ze geniet samen met de voetballer van Ajax én hun pasgeboren dochter Cruz van het uitzicht, het Spaanse eten, het weer, het zwembad en een goed glas rode wijn. Klaassen-Benschop meldde vorige week al dat dit haar beste vakantie ooit is.

Een dag later deelt de 32-jarige Benschop foto's van haar dochtertje. 'Hoeveel babyfoto's zou babyspam zijn?', zet ze bij de Instagram-post. Hockeyster Joosje Burg en Estelle Bergkamp (dochter van Dennis Bergkamp en vriendin van voetballer Donny van de Beek) reageren met hartjesogen.

Toekomst van Davy Klaassen

Klaassen geniet momenteel van een vakantie na een zeer bijzonder seizoen. Hij tekende vlak na de afgelopen zomerse transferperiode een contract bij Ajax voor één jaar. In die periode leek hij met de Amsterdammers de landstitel te pakken, maar door een knotsgekke slotfase van de competitie ging PSV er uiteindelijk met het landskampioenschap vandoor.

In de tussentijd ging het veel over zijn contract. Klaassen had wel oren naar een nieuwe overeenkomst en er werd zelfs geroepen dat de middenvelder mocht blijven bij het behalen van Champions League-voetbal. Ondanks dat dat is gelukt door Ajax, heeft de 32-jarige Mister 1-0 nog altijd geen nieuw contract. Officieel is hij na het einde van deze maand (juni) clubloos.

Nog een speler die moet vrezen voor afscheid

Dat geldt ook nog altijd voor de 41-jarige Remko Pasveer, die ook hoopt in Amsterdam te mogen blijven spelen. De 33-jarige Steven Berghuis kreeg in februari al een nieuw contract: hij speelt de komende twee seizoenen nog bij Ajax. Behalve Klaassen en Pasveer zijn er in het eerste elftal geen spelers die lijken te vertrekken, behalve de gehuurde Matheus.