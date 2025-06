Ajacied en zijn vrouw genieten van 'beste vakantie ooit': 'De hele dag naar haar zachte benen en armen staren'

Jong Oranje maakt zich op voor het EK in Slowakije en volgens Robert Maaskant zijn de kansen op succes zeker aanwezig. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de clubloze trainer zich uit over het niet-selecteren van Mexx Meerdink én de titelkansen. "Ik vind dat hij daar eerder over na had moeten denken", aldus Maaskant.