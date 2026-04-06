Toptennisser Alexander Bublik, de huidige nummer elf van de ATP-ranglijst, en zijn vader Stanislav, die hem tot 2019 coachte, zijn in een pikante familievete verzeild geraakt. De vader van de tennisser beweert dat hij gedurende de hele carrière van zijn zoon amper wat geld van hem kreeg.

De carrière van Bublik heeft de afgelopen twaalf maanden een hoge vlucht genomen, maar de opmerkingen van zijn vader, Stanislav Bublik, hebben de aandacht weer gericht op de basis van deze opkomst. De Kazachse tennisser bereikte in januari 2026 zijn hoogste ranking ooit, de tiende plaats, na een spectaculair seizoen 2025 waarin hij maar liefst vier titels veroverde.

Opmerkelijke familievete

Stanislav coachte Bublik in zijn vormende jaren en hielp hem de top-50 te bereiken voordat hun wegen in 2019 scheidden. In een interview met de Russische publicatie Sports beschreef hij een relatie die sindsdien volledig is verslechterd, zonder regelmatige communicatie en met onopgeloste financiële kwesties.

In 2025 veroverde de 28-jarige Kazach ATP-titels in Halle, Gstaad, Kitzbühel en Hangzhou en bereikte hij zijn eerste Grand Slam kwartfinale op Roland Garros. Maar wat is dan de klacht van zijn vader? Deze heeft vooral te maken met geld. Stanislav zei dat er een afspraak was, aanvankelijk formeel, die hem twintig procent van het prijzengeld van zijn zoon toekende, voordat deze werd vervangen door een mondelinge belofte na familiediscussies.

'Ik kreeg slechts 20.000 dollar'

"Normaal gesproken betaalt de speler het salaris van de coach. Maar hoe werkt dat als de coach de vader is? Dat is een delicate kwestie”, zei Stanislav. "Alexander denkt dat iedereen betaald moet worden, behalve ik. Eerlijk gezegd heb ik gedurende zijn hele tenniscarrière slechts 20.000 dollar (ongeveer17.300 euro) van hem ontvangen toen we in 2019 uit elkaar gingen. Dat is alles wat ik van mijn zoon heb gekregen, en dan heb ik het nog niet eens over hoeveel ik aan zijn carrière heb uitgegeven”, verklaarde hij.

"Eigenlijk hadden we een contract sinds hij ongeveer achttien was. Volgens dat contract gaf hij me twintig procent van zijn prijzengeld. Op een gegeven moment zei Alexanders moeder dat dit niet eerlijk was. Hij kwam naar me toe en zei: 'Papa, laten we het nu verscheuren. Maar ik beloof je dat twintig procent van het prijzengeld van jou is.' Tot nu toe heb ik 20.000 dollar ontvangen”, benadrukte de vader van de speler.

'Hij bracht twintig minuten met me door naast een vuilnisbak'

Stanislav presenteerde de situatie als een persoonlijke beslissing van zijn zoon. Hij verklaarde dat de pogingen om contact te herstellen van zijn kant kwamen, terwijl Bublik consequent de dialoog vermeed en publiekelijk zei dat het een privézaak was.

"Ten eerste ben ik niet degene die niet met hem communiceert, hij is degene die dat niet met mij doet. Dat zijn totaal verschillende dingen”, zei Bubliks vader. "Het heeft niets met tennis te maken. Je kunt het beter aan hem vragen. Hij vermijdt het onderwerp en zegt dat het een familiekwestie is. Ik heb geprobeerd contact op te nemen. Vorig jaar, tijdens het toernooi in Miami, bracht hij twintig minuten met me door naast een vuilnisbak”. Het is afwachten of Bublik openlijk reageert op de aantijgingen van zijn vader. De toptennisser speelt momenteel op het ATP-toernooi van Monaco, waar hij het dinsdag in de achtste finale opneemt tegen Gaël Monfils.