Op het voetbalveld wil het eigenlijk al jaren niet met João Felix, maar daarbuiten scoort hij wel. Eindelijk weer. De Portugese voetbalster heeft het geluk in de liefde weer hervonden.

De nog altijd pas 25-jarige Felix wisselt de laatste jaren vaker van clubs dan van geliefde. De afgelopen seizoenen bungelde hij op en neer tussen Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona en AC Milan. Nergens kon hij aan de verwachtingen voldoen die hij schepte toen hij doorbrak bij Benfica.

Nieuwe liefde

Tot 2023 was Felix samen met jeugdliefde en actrice Margarida Corceiro. Rondom die relatie speelde van alles; zo waren er geruchten dat zij vreemd ging met Felix' landgenoot Pedro Porro. Of dat de reden van de break-up was, is nooit boven water gekomen. Feit is wel dat Corceiro in de jaren daarna steeds closer werd met Formule 1-coureur Lando Norris.

Zelf zit Felix ook niet stil. Volgens The Sun is er een nieuwe liefde in zijn leven: Valentina Rueda Velez. Het Colombiaanse model werd samen met de voetballer gespot in Miami waar hij op vakantie was. Zij plaatste een video samen met Felix online, maar haalde die snel weer online.

Bekend van Netflix

Zij deed mee aan seizoen 6 van de datinshow Too Hot to Handle op Netflix. De Colombiaanse werd in aflevering 4 gepresenteerd en was op zoek naar een man die past bij haar vurige persoonlijkheid. Ze maakte geen vrienden bij de vrouwen door met iemand achter de rug om te kussen en zo geld uit de prijzenpot te laten verdwijnen.

Valentina haalde het einde van de show niet en vertrok naar eigen zeggen vanwege familieomstandigheden. Nu lijkt ze alsnog de liefde te hebben gevonden in voetbalster João Felix.

Toekomst ongewis

Zijn toekomst is ongewis. De Portugees keerde onlangs terug van een weinig succesvolle verhuurperiode bij AC Milan. De aanvaller mocht niet mee met Chelsea naar het WK voor clubs in de Verenigde Staten en zijn rugnummer 14 werd aan nieuweling - en Felix' landgenoot - Dario Essugo gegeven. Felix ligt in Londen nog vast tot medio 2031.

Wel won hij onlangs met Portugal voor de tweede keer de Nations League.