Lando Norris schittert in Monaco onder toeziend oog van zijn moeder én veelbesproken model

De geruchtenmolen rond Lando Norris en Margarida Corceiro draait weer op volle toeren. Tijdens de Grand Prix van Monaco werd de Portugese actrice en influencer namelijk gespot naast niemand minder dan Cisca Wauman, de moeder van de McLaren-coureur. Samen volgden ze zichtbaar ontspannen en met veel gelach de race.Een duidelijk teken dat Corceiro opnieuw nauw betrokken is bij de familie van Norris.

Voor Norris was het sportief gezien een droommiddag. De McLaren-coureur vertrok vanaf poleposition en hield in de openingsfase Charles Leclerc knap achter zich. Max Verstappen probeerde met een alternatieve strategie nog roet in het eten te gooien, maar die gok pakte niet uit: de Red Bull-rijder finishte als vierde. De overwinning in Monaco was de tweede GP-zege van het seizoen voor Norris en misschien wel de meest betekenisvolle, in zijn eigen woonplaats, met familie en vrienden langs de baan.

Is de vonk weer overgeslagen?

Dat vader en moeder Norris regelmatig op de grid staan bij een race van hun zoon is uiteraard niet gek. Maar dat moeder Cisca de wedstrijd dit keer zij aan zij volgde met Corceiro, trok wél de aandacht. De twee stonden het grootste deel van de race samen in de paddock, ogenschijnlijk volledig op hun gemak: lachend, pratend en zichtbaar vertrouwd met elkaar. De beelden van het duo gingen snel rond op sociale media en wakkerden opnieuw de speculaties aan over een hernieuwde romance tussen Norris en de Portugese actrice.

Corceiro en Norris werden in 2023 al aan elkaar gelinkt, maar zouden later dat jaar uit elkaar zijn gegaan. Toch bleven ze in elkaars nabijheid opduiken, onder meer bij het tennistoernooi van Monte Carlo en tijdens meerdere Formule 1-weekenden. Dat Corceiro nu opnieuw aan de zijde van Norris zijn familie te zien is, maakt duidelijk dat hun band meer is dan alleen vriendschappelijk.

Margarida Corceiro opnieuw in de schijnwerpers

Corceiro is in Portugal een bekende naam. Ze combineert haar werk als model, actrice en influencer en heeft inmiddels bijna twee miljoen volgers op Instagram. In het verleden had ze een relatie met voetballer João Félix, met wie ze vanaf 2019 een paar jaar samen was. Die relatie strandde later, mede door geruchten over een affaire met Tottenham-speler Pedro Porro. Geruchten die Porro destijds zelf ontkende.

Dit weekend dook Corceiro al eerder op in beeld: tijdens de kwalificatie op zaterdag werd ze gespot in de box van McLaren. Nu verscheen ze ook op de racedag nadrukkelijk in de buurt van de familie van Norris. En hoewel er nog geen officiële bevestiging is, lijken de beelden van Monaco genoeg te zeggen. Het lijkt erop dat de Britse coureur het niet alleen op het circuit, maar ook in de liefde weer goed voor elkaar heeft.