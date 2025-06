Vriendin van Formule 1-coureur Lando Norris duikt weer in z'n buurt op, dit keer met bezorgde blik

Lando Norris beleefde een enerverend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje. Niet alleen op het asfalt, maar ook in de pitlane was de spanning voelbaar. Vanuit de McLaren-garage keek actrice en influencer Margarida Corceiro zichtbaar gespannen toe terwijl Norris streed om de overwinning. De Portugese is de afgelopen weken vaker aan zijn zijde gespot, wat de geruchten over een hernieuwde romance nieuw leven heeft ingeblazen.

Tijdens de Grand Prix van Spanje deed Norris lange tijd mee om de overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats achter teamgenoot Oscar Piastri. Terwijl de strijd op het circuit in alle hevigheid losbarstte, richtten de camera's zich meermaals op Corceiro, die met een serieuze, soms bezorgde blik vanuit de McLaren-garage toekeek. Haar betrokkenheid viel op en lijkt de indruk te bevestigen dat de twee na een eerdere breuk opnieuw naar elkaar zijn toegegroeid.

Corceiro opnieuw gespot aan de zijde van Norris

De Portugese actrice en influencer werd in het verleden al gelinkt aan Norris. In 2023 werden ze samen gespot bij onder meer het tennistoernooi van Monte Carlo en tijdens enkele Formule 1-weekenden. Eind 2024 leek hun band te zijn bekoeld: Norris gaf toen aan weer single te zijn.

Toch dook Corceiro vorige week plots weer op in de paddock tijdens de Grand Prix van Monaco, waar ze zelfs werd gezien in het gezelschap van Norris zijn moeder. Ook in Spanje was ze dit weekend weer van de partij en dat voedt de geruchten dat de twee hun relatie nieuw leven hebben ingeblazen.

Titelstrijd binnen McLaren laait op

Op sportief vlak wacht Norris echter nog altijd een stevige uitdaging. Ondanks zijn sterke vorm en hernieuwde energie lijkt teamgenoot Piastri op dit moment net iets consistenter. Door zijn tweede plaats in Barcelona kijkt Norris nu aan tegen een achterstand van tien punten in de WK-stand.

Norris zelf bleef na afloop nuchter over zijn prestatie. "Oscar reed vandaag gewoon een hele sterke race. Ik had niet de snelheid om hem bij te houden, maar we hebben het maximale eruit gehaald", concludeerde de McLaren-coureur. De Brit groeit dit seizoen zichtbaar in rol als kandidaat voor de wereldtitel en laat steeds vaker zien dat hij niet alleen met zijn auto, maar ook met zijn uitstraling buiten de baan in de spotlights staat.