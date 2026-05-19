Sportpresentatrice Noa Vahle heeft een scheve schaats gereden. Dat onthulde ze tegenover vriendinnen Hélène Hendriks en Merel Ek in 'HNM de Podcast'. "Ik heb jullie bedrogen dames, het spijt me echt enorm."

"Ik moet iets opbiechten aan jullie: ik ben vreemdgegaan", valt Vahle met de deur in huis in de podcast die ze met Hendriks en Ek maakt. "Met twee mannen", voegt ze er nog aan toe. "Een trio", merkt Hendriks op. Ek zegt: "Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat, want ik zie een grijns op jou gezicht..."

Noa Vahle doet opmerkelijke onthulling

"Ik heb een podcast gemaakt met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart", doet de dochter van Linda de Mol vervolgens uit de doeken. "Wat?!", klinkt het verbaasd uit de mond van haar podcastvriendinnen. "Ik heb jullie bedrogen dames, het spijt me echt enorm. Ik heb met andere mensen een podcast gemaakt."

"Ik vind het heel heftig", vertelt Ek gekscherend. "Was het net zo ordinair als dit?", wil ze vervolgens van Vahle weten. Dat is volgens de sportpresentatrice niet het geval. "Wesley begon nog over ons. Hij luistert onze podcast en vindt ons alledrie echt viespeukjes", aldus Vahle.

Podcast van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart

De podcast Wes & Raf met de twee voetbaliconen begint deze week, op woensdag 20 mei om precies te zijn. Sneijder en Van der Vaart babbelen daarin over hun vriendschap, rijke carrières en het aanstaande WK. "Er zitten wel een aantal leuke, schokkende verhalen in", weet Vahle. "Sorry Merel, ik moest het gewoon doen. En ik vond het gewoon hartstikke gezellig om met die gasten te praten. Het is een leuke podcast geworden, maar ik verkies jullie altijd boven ze."

In totaal worden er vier afleveringen uitgebracht, die worden gepresenteerd door Noa Vahle of Wytse van der Goot. De podcast is te zien op Ziggo Sport, het YouTube-kanaal van de zender en verschillende podcastplatformen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover