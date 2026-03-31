Hélène Hendriks kreeg onlangs een opvallende opmerking van sportmarketeer Chris Woerts. De presentatrice werd door hem een 'lekker wijf' genoemd. Hendriks ziet de opmerking als een compliment en kwam zelf ook met een mooie vergelijking.

In een recente uitzending van Vandaag Inside was Johan Derksen erg positief over Hendriks als presentatrice. "Ik vind het leuk voor Hélène. Dat wordt de grote entertainmentqueen. Er werd zeer terecht gezegd, ze is je buurmeisje en het spat van het scherm. Iedereen is een beetje verliefd op haar", zei de analist. Woerts, die aan de bar zat tijdens de uitzending, kwam met een ander soort compliment en noemde Hendriks 'echt een lekker wijf'.

'George Clooney van VI'

In de nieuwe aflevering van HNM de podcast wordt Hendriks door vriendinnen Noa Vahle en Merel Ek geconfronteerd met de uitspraak. De presentatrice ziet de opmerking van de sportmarketeer in ieder geval als een mooi compliment. "Die heeft er verstand van. Ik vind het lief van Chris." Vervolgens noemt ze Woerts gekscherend de 'George Clooney van VI'. "Dat vindt Johan Derksen niet leuk hè", waarschuwt Vahle haar vriendin.

Ook de opmerking van Derksen over dat Hendriks 'de entertainmentqueen van Nederland' is, wordt besproken aan tafel. "Ik ben enorm onder de indruk", zegt politiek verslaggever EK over haar vriendin. "Ze begint ook wel een beetje naast haar schoenen te lopen", valt voetbalverslaggever Vahle op. Hendriks vindt de opmerkingen van Derksen wel 'lichtelijk overdreven allemaal'.

'Entertainment queen'

Hendriks vindt wel dat Derksen geen gelijk had toen hij zei dat ze afgeschreven was na het programma Café Hendriks & Genee. "Ik neem het gewoon tot me. Hij zei dat ik na Cafè Wilfred en Genee was afgeschreven. Ik heb daarna best nog wat dingetjes gedaan. Half 8 en voetbaldingen natuurlijk." Hendriks presenteerde eerst vooral sportprogramma's, maar tegenwoordig wordt ze voor meer shows gevraagd. Zo presenteert ze The Winner Takes It All en is ze het vaste gezicht van de Oranjezondag.