De talkshow Vandaag Inside heeft inmiddels de reputatie dat er nog weleens wat pikante opmerkingen worden gemaakt tijdens de uitzendingen, maar zondag was het ook in De Oranjezondag raak. Daar kreeg presentatrice Hélène Hendriks een wel heel pikant voorstel voor de voeten geworpen.

In de uitzending van de talkshow werden zondag beelden getoond van televisiepresentator Arie Boomsma. Hij vertelde in een podcast dat veel mannen denken dat vrouwen een afgetraind lichaam fantastisch vinden, maar volgens hem is dat helemaal niet het geval. Dat levert de nodige gesprekstof op aan tafel bij gasten Paul de Leeuw, Fidan Ekiz, Rutger Castricum, Pieter Cobelens en Noa Vahle.

Vervolgens komt er ook nog een foto in beeld waarop Boomsma zijn lichaam gedeeltelijk te zien is terwijl hij in het water ligt. Als tafelgast Ekiz de vraag van Hendriks krijgt of zij graag een gespierde partner zou hebben, reageert ze eerst met 'nee' om zich vervolgens af te vragen wat daar precies mee bedoeld wordt.

'Laten we het gelijk afspreken'

Ze kan het dan niet laten om even te wijzen naar Pieter Cobelens, die ook geregeld bij Vandaag Inside te gast is en niet bepaald het meest afgetrainde lichaam ter wereld heeft. Hendriks neemt het dan ook direct voor hem op. "Ik lig liever naast Pieter dan naast Arie Boomsma", reageert de presentatrice. "Ik ook", vult Ekiz vervolgens aan.

Cobelens, die altijd te gast is om duiding te geven over de oorlogen in de wereld, kan die kans natuurlijk niet laten liggen. "Laten we het dan gelijk afspreken, dan doen we het in één keer" reageert hij lachend. Zijn voorstel leidt tot de nodige hilariteit in de studio.

Ook Vahle is de klos

Even later wordt ook Vahle nog betrokken in de discussie. "Het is toch ook leuk om naar een gespierde man te kijken? Hij is goed verzorgd, hij ziet er goed uit", zegt zij over Boomsma.

Dan geeft ze een inkijkje in haar eigen voorkeuren en ook zij begint over Cobelens: "Een beetje brede schouders zoals Pieter, dat vind ik leuk." Hij kan grijpt daarop meteen zijn kans en schuift dichter richting Vahle toe. "Het wordt vier vanavond", roept hij ondertussen uit.