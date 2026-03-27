De drie vaste klanten van Vandaag Inside benadrukken regelmatig dat ze totaal verschillende personen zijn en buiten de uitzendingen om eigenlijk zelden contact met elkaar zoeken. Vrijdag kwam die frictie weer eens aan de oppervlakte borrelen, met name tussen Renè van der Gijp en Johan Derksen.

Het verhitte gesprekje tussen de twee kwam nadat een filmpje was vertoond met daarin tv-presentator Thomas van Groningen. Die genoot van een biertje en brulde een boodschap richting Raymond Mens. De Amerikakenner was te gast in de vrijdagse uitzending van Vandaag Inside.

Ouderwetse man

Derksen vond het getuigen van een matige arbeidsethos dat Van Groningen zich volgoot met bier. "Ik ben een beetje een ouderwetse man", zo begon Derksen. "Dan denk ik: als je jong bent en je hebt ambitie om bij de tv werken en je mag door omstandigheden een talkshow presenteren, dan ging ik niet midden in het seizoen met vrienden zuipen ergens in de sneeuw. Dat zegt veel over de mentaliteit van die generatie."

Genieten

Van der Gijp ziet er geen kwaad in. "Ik ben niet van die generatie, maar ik ben er ook zo eentje", zegt hij lachend. "Je hebt ook mensen die van het leven willen genieten", legt hij uit. Dan staat werk niet op de eerste plaats. Werk en genieten staat gelijk."

Derksen vindt dat Gijp luiheid en genieten van het leven ten onrechte als hetzelfde ziet. Maar dat bestrijdt Van der Gijp. "Jij hebt daar niets mee. Je zou nooit met een roseetje lekker op het strand zitten. Er zijn mensen die dat wel leuk vinden, die daarvan genieten."

Business

Derksen is onvermurwbaar. "Als je in deze business werkt, dan moet je er gewoon zijn wanneer er een uitzending is."

Van der Gijp zegt: "Jij bent 95 procent workaholic, ik 50. Dat is niet iets van deze generatie. Mijn oom Cor is 94 geworden en die heeft tot zijn 84e van zijn leven genoten. Die zat zes maanden per jaar in Zwitserland en zes maanden in Spanje. Kom op."