Het ging er zondagavond hard aan toe bij de talkshow De Oranjezondag. Robert Maaskant schoof aan bij Hélène Hendriks, Rutger Castricum, Merel Ek en ook Victor Vlam. Met laatstgenoemde raakte de voetbalanalist in een hevige discussie over Sigrid Kaag. "Ik vind dat je wel wat mag zeggen, maar ik was het gewoon niet met hem eens."

Robert Maaskant zit wel vaker aan tafel bij De Oranjezondag van Hélène Hendriks, maar zelden kwam hij in zo'n discussie als afgelopen zondag. Victor Vlam, die zijn meningen nooit onder stoelen of banken steekt, stak van wal over Sigrid Kaag. Hij was het totaal oneens met een interview dat zij had gegeven en vond het ergerlijk. "Ze neemt een slachtofferrol in die haar niet past", zei hij daarover.

Optreden bij Oranjezondag

Maaskant was niet gediend van deze mening en ging daar tegenin, nadat Hendriks vroeg wat hij ervan vond. In de nieuwe podcast van Sportnieuws.nl De Maaskantine, blikt Maaskant terug op het voorval met verslaggever Rick Kraaijeveld. "Je hebt in dat programma weleens een debatje natuurlijk", lacht hij over het voorval. "Ik vind dat als je daar gaat zitten, je ook wel wat mag zeggen. Maar ik was het er gewoon niet mee eens", vertelt hij over de mening van Vlam.

De mediapersoonlijkheid ging vervolgens hard in op het verweer van Maaskant, waardoor het een beetje over en weer ging tussen de twee. "Dat is ook een beetje zijn kunstje natuurlijk, om daarop te gaan ageren. Ik weet niet eens of hij wel achter zijn standpunt staat, maar het is natuurlijk vermakelijke tv", merkt Maaskant op.

Bedreigingen

Daarna vertelt hij de grote keerzijde van de ophef die ontstond op tv. "Dat is ook een beetje de reden dat ik geen sociale media heb. Ik kreeg daar vanochtend al allemaal dreigverhalen over op mijn bedrijfsmail. Dat was vrij onvriendelijk." Hij laat de precieze details liever even buiten het verhaal. "Het grappige is wel dat iemand mij betichtte dat ik enorm links ben, terwijl ik dat in mijn leven nog nooit heb gestemd. Ik noem jullie journalisten juist altijd de linkse rakkers", lacht hij vervolgens.

Uiteindelijk komt Maaskant nog een keer terug op De Oranjezondag. Op de stelling dat het programma niet meer om hem heen kan, begint hij te lachen. "Dat klopt inderdaad, want ik mag vaker langskomen." Op de opmerking dat ze dan Victor Vlam ook maar vaker moeten uitnodigen, reageert hij met een duidelijke boodschap. "Ja, dat kan. Ik heb helemaal niks tegen die jongen, maar hij moet wel de juiste dingen zeggen die ik leuk vind", grapt hij.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf maandagmiddag te beluisteren op je favoriete podcastapp, of te zien op YouTube.