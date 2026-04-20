Het opmerkelijke telefoontje van Danny Makkelie tijdens de finale van de KNVB Beker was hét gespreksonderwerp. Een dag na het incident zegt oud-trainer en huidig analist Robert Maaskant meer te hebben gehoord over wat er speelde. "Ik heb begrepen dat er sprake was van een serieuze dreiging", vertelt Maaskant in de videopodcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Maaskant was zelf aanwezig in de studio van NOS Langs de Lijn tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC. "Wij vroegen ons allemaal af: wat is er? Later heb ik wel begrepen wat er nou aan de hand was", opent Maaskant. "Ze hebben signalen opgevangen dat er een serieuze dreiging was. Vanuit het supportersvak zou er héél veel meer vuurwerk worden afgestoken, dus het was een preventieve actie. Het was wel apart."

Undercoveragenten op tribune

De oud-trainer van onder meer FC Groningen en NAC Breda legt vervolgens uit hoe zulke zaken worden gecommuniceerd. “Ze (de arbitrage, red.) worden dan gebeld door de driehoek (burgemeester, politie en OM, red.). Dan gaan de politiechef en de burgemeester hun zegje doen”, legt Maaskant uit.

Hij weet dat de informatie via undercoveragenten bij de driehoek terecht is gekomen. "Er staan natuurlijk allemaal stillen op de tribunes, van die jongens in gewone kleding. Op het moment dat zij aanvoelen en zien dat er iets gaat komen, hebben ze heel snel contact. Dat is ook gebeurd", gaat Maaskant verder. "Zelfs op het veld was niet duidelijk wat er op dat moment gebeurde, maar waarschijnlijk is doorgegeven dat er héél veel vuurwerk afgestoken zou gaan worden. Dat kwam vanuit dat vak."

'Hou telefoonlampjes in de lucht'

Maaskant vindt het jammer dat er zo’n grote hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken. "Voor mij hoeft dat niet. Ga lekker met je telefoonlampjes in de lucht houden, dat geeft hetzelfde effect. Ik weet ook wel dat heel veel mensen en supportersgroepen die pyro’s prachtig vinden, maar voor mij hoeft dat niet. Ik vond de spandoeken wél waanzinnig en de sfeeractie met shirtjes van NEC. Dat geeft gewoon een speciale sfeer", besluit Maaskant.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf maandagmiddag te beluisteren op je favoriete podcastapp of te zien op YouTube.