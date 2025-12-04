De nieuwe podcast van presentatrices Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek belooft flink wat vuurwerk. De drie vrouwen gaan binnenkort beginnen met de eerste afleveringen van de HNM (Hélène, Noa, Merel) podcast en lichten vast een tipje van de sluier op over wat de luisteraar kan verwachten.

In de televisiewereld is het drietal graag gezien en nu zetten ze hun populariteit in door hun eigen podcast te maken. 'In HNM de podcast hoor je alles over wat er achter de schermen gebeurt. In het stadion, op de set en overal waar de camera’s níet draaien. Zowel werk als privé, alles komt voorbij', prijst het officiële account van de podcast aan. De promofilmpjes en foto's zijn vast gemaakt en tijdens de shoot kwam het drietal zelf ook nog aan het woord.

'Willen we dat mensen dit weten?'

Noa Vahle, de dochter van tv-icoon Linda de Mol, deelt dat er in de podcast 'gênante' verhalen verteld gaan worden. "Ook uit ons privéleven. Er is natuurlijk nogal wat gebeurd de afgelopen tijd. Merel is moeder geworden, hartstikke leuk. Er zitten wel af en toe verhalen bij dat je denkt: willen we eigenlijk dat de mensen dit weten? Maar ach, binnen de muren van de podcast mag alles." Het drietal had naar eigen zeggen 'vooral zin om elkaar meer te zien'.

Collega's bij Ziggo Sport

Hendriks en Vahle werken voor Ziggo Sport aan de voetbaluitzendingen rond de Champions League, de Europa League en Conference League. Vahle staat regelmatig in de stadions als verslaggever, terwijl Hendriks veel achter de desk in de studio te vinden is om vanuit daar de presentatie te doen. Zij is weer steeds meer aan het werk, nadat ze in het voorjaar geopereerd moest worden aan een beknelde zenuw in haar rug. Het herstel duurde langer dan verwacht, waardoor ze een flink deel van haar eigen talkshow De Oranjezomer/De Oranjezondag moest missen.

'Gezellig met elkaar'

Hendriks vertelt wat de luisteraars allemaal nog meer kunnen verwachten. "Dat we eigenlijk gewoon heel gezellig met elkaar alles eventjes doornemen. Alles wat er gebeurt achter de schermen, in het stadion... Wat we normaal gesproken niet bespreken op zender, dat komt wel in onze podcast." Met Merel Ek (30) dus, die regelmatig bij Vandaag Inside aanschuift om de politiek te duiden. Zij is politiek verslaggever voor Hart van Nederland op SBS 6.