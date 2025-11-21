Nadat Hélène Hendriks eerder dit jaar even in de lappenmand lag, is de presentatrice drukker dan ooit. Er komt bijvoorbeeld een nieuw programma aan, dat Hendriks als helft van een duo presenteert.

Hendriks gaat een nieuwe versie van de muzikale competitie The Winner takes it all presenteren. Haar presenterende partner wordt zanger Waylon. 'Het nieuwe tv-huwelijk van Nederland', grapt ze.

Dol op elkaar

"We zijn wel dol op elkaar, we vinden elkaar hartstikke leuk", zegt Waylon tegenover de camera's van De Telegraaf. Ze kenden elkaar nog niet echt. "We hebben elkaar een keer gezien en een keer gesproken. Dat was het eigenlijk." Ook legt hij uit wat straks de bedoeling is in de show: "Het is een muzikale spelshow waarin geen carrières gemaakt worden, maar waarin gestreden wordt om 100.000 keiharde euro."

Er zijn al enkele afleveringen opgenomen. Hendriks zegt daarover: "Weet je wat zo leuk is? Dat ik telkens gratis bij een concert zit. Ik krijg elke keer een nieuw optreden, je raakt nooit verveeld. Dat wordt geresenceerd en dan komt het volgende duo. Dat is hartstikke leuk."

Drukke Hendriks

Hendriks presenteert talkshows (zoals De Oranjezondag) en sportprogramma's. Dit is haar eerste grote spelprogramma. Volgens Waylon heeft ze er talent voor en is ze als 'een vis in het water'. Hendriks benadrukt dat ze er beiden veel plezier in hebben, wat vervolgens afstraalt op het programma

En er staat alweer een ander project in de steigers voor Hendriks, want ze gaat ook De Staatsloterijshow presenteren. "Ik ga ook De Oranjezondag blijven presenteren. Dat moet ik thuis wel even regelen", zo zegt ze over haar propvolle agenda.

Podcast

Dat is nog niet eens alles. Met Merel Ek (politiek verslaggever) en Noa Vahle (sportjournalist) gaat ze een podcast maken. De podcast krijgt de naam HNM De Podcast, vernoemd naar de beginletters van hun voornamen: Hélène, Noa en Merel.

In hun aankondiging leggen ze uit dat de show 'het beste van televisie, sport en politiek in één programma bundelt', waarmee de drie werelden samenkomen waarin ze zelf dagelijks actief zijn. De productie gebeurt in samenwerking met het Sprekershuys en Talpa Network.