Donald Trump heeft zijn pijlen gericht op Cristiano Ronaldo. De Amerikaanse president deed namelijk een opvallend verzoek aan de Portugese topvoetballer.

Trump plaatste eerder deze week een video op zijn TikTok-account. "En bericht van een GOAT naar een andere", las het bijschrift. Wat het bericht was? Of de Portugees naar de Verenigde Staten kon komen.

"Ronaldo, je bent de grootste aller tijden", zo stak Trump af. "We hebben je nodig in Amerika. Schiet op, we hebben je snel nodig". Na deze oproep van de Amerikaanse president schakelde de video door naar een AI-gegenereerde video van Trump en Ronaldo, waarbij ze samen een balletje hooghouden.

WK voetbal 2026

Dat Ronaldo naar de Verenigde Staten komt, lijkt eigenlijk slechts een kwestie van tijd. Met Portugal heeft hij zich namelijk geplaatst voor het WK 2026, dat komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt gespeeld.

Het lijkt er alleen vooral op dat Trump bedoelt dat Ronaldo naar de Amerikaanse competitie, de MLS, moet komen. Als dat ooit gebeurt, is de kans groot dat we opnieuw een duel tussen Ronaldo en Lionel Messi krijgen: de Argentijn speelt immers in de MLS voor Inter Miami. Voorlopig is dat echter niet aan de orde. De voormalige ster van onder meer Real Madrid ligt nog vast bij Al Nassr in Saudi-Arabië.

Ontmoeting

Ronaldo en Trump hebben elkaar enkele maanden geleden ontmoet in het Witte Huis. De inmiddels 41-jarige voetballer schoof in november samen met zijn verloofde Georgina Rodriguez aan tijdens een diner met Trump waar ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino, Apple-baas Tim Cook en miljardair Elon Musk bij aanwezig waren.

Trump hield een speech rond het diner en sprak daar ook over de Portugese ster. "Mijn zoon is een grote fan van Ronaldo en we hebben hem hier dus ik denk dat mijn zoon zijn vader nu iets meer respecteert. Bedankt dat je hier bent, het is een eer."