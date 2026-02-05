Cristiano Ronaldo is inmiddels 41 jaar oud, maar de Portugese voetballer weet niet van ophouden. Al meer dan twintig jaar vertoeft hij in de top van de voetballerij en ook daarbuiten zorgt hij voor ongelooflijke cijfers. Dit weten we van de doelpuntenmachine, prijzenpakker en vader van zes kinderen bij meerdere moeders.

De imposante loopbaan van Ronaldo begon in zijn thuisland Portugal. Op 5 februari 1985 zag hij het levenslicht op het eiland Madeira. Het was een beladen bevalling. Cristiano was een 'ongelukje' en zijn moeder overwoog abortus. Zoals bekend gebeurde dat niet, waarna Ronaldo via een amateurclub en Nacional als twaalfjarig jochie belandde in de jeugdopleiding van Sporting CP.

Daar debuteerde Ronaldo als zeventienjarige in 2002. Een jaar later was hij al speler van de Portugese nationale ploeg en had hij een spraakmakende transfer te pakken. Het Manchester United van Sir Alex Ferguson lijfde de tiener voor miljoenen in en daar zou hij zich ontwikkelen tot een wereldster.

Cristiano Ronaldo verliest zijn vader

Wie dat nauwelijks meemaakte, was zijn vader. Dinis Aveiro overleed in 2005 aan leverfalen. Hij werd slechts 52 jaar oud en was Ronaldo's hele leven alcoholist. De voetballer had nauwelijks contact met hen. Hij was nog in leven toen Ronaldo op zijn eerste eindtoernooi met Portugal (2004) in eigen land zilver pakte na de verloren finale tegen Griekenland.

Bij Manchester United denderde Ronaldo de jaren daarna door. Vanaf het seizoen 2006/2007 begon hij volop te scoren. Daardoor hielp hij United aan drie landstitels op rij, de Champions League en de wereldbeker voor clubs. Ronaldo zelf hield er in 2008 de Gouden Bal aan over. Die zou hij later nog eens vier keer in ontvangst nemen.

Strijd met Lionel Messi

Dat gebeurde bij Real Madrid, dat voor hem in 2009 een op dat moment recordbedrag van 94 miljoen euro neerlegt. Bij Real zorgt hij voor duizelingwekkende statistieken door vier keer de Champions League te winnen en meer goals dan wedstrijden te noteren. Ene Lionel Messi troefde hem tot zijn eigen frustratie echter geregeld af, maar in Spanje werd duidelijk dat de twee met afstand de beste spelers van hun generatie waren.

Eerste kind en breuk met model

Al vroeg in zijn Real-tijdperk werd Ronaldo voor het eerst vader. Cristiano Ronaldo Jr kwam in juni 2010 ter wereld. Wie de moeder is, is altijd een raadsel gebleven. Ronaldo zelf heeft de volledige voogdij en telde daar naar verluidt 12 miljoen euro voor neer. Dat jaar kreeg hij, na eerdere affaires met onder meer Paris Hilton en Maria Sharapova, een relatie met het Russische model Irina Shayk. Jarenlang leken ze gelukkig, maar uitspraken van Shayk deden vermoeden dat Ronaldo in die periode ook wel eens vreemdging. In 2015 gingen de twee uit elkaar. "Ik dacht ooit dat ik de ideale man had gevonden, maar dat liep even anders", blikte de Russin later terug.

i Cristiano Ronaldo begin 2014 met zijn eerste zoon Cristiano Ronaldo Jr. en toenmalig partner Irina Shayk © Getty Images

Ronaldo verwelkomde in 2017, nog steeds als speler van Real, twee kinderen. Hij kreeg dochtertje Eva en zoontje Mateo. Opvallend: ook daarvan is het nog altijd onduidelijk wie de moeder is. Waarschijnlijk komen de kindjes uit de buik van een draagmoeder uit de Verenigde Staten. Een paar maanden later was het weer raak, maar toen werd wél duidelijk wie moeders was.

Georgina Rodríguez

Dat was namelijk Georgina Rodríguez. De huidige partner van Ronnie kreeg in 2016 een relatie met de stervoetballer, het jaar dat hij met Portugal eindelijk een prijs (het EK) won. Ze is negen jaar jonger en beviel in november 2017 van Alana Martina. In april 2022 beviel Rodríguez opnieuw van een Ronaldo-tweeling, maar het stel kreeg enorm droevig nieuws te verwerken.

Het meisje (Bella) werd gezond geboren, maar het jongetje overleed tijdens de geboorte. Dat zorgde natuurlijk voor enorm veel verdriet, ook in de voetbalwereld. Tijdens de wedstrijd Liverpool - Manchester United zorgde het zelfs bij aartsrivaal Liverpool voor een prachtig moment: de thuisploeg zong de jarenlang verguisde en vanwege de omstandigheden afwezige Ronaldo op indrukwekkende wijze toe.

Zoals hierboven duidelijk wordt: Ronaldo had Madrid immers al lang en breed verlaten. In 2018 tekende hij bij Juventus, waar hij drie seizoenen lang volop bleef scoren. Met onder meer twee Serie A-titels op zak keerde hij in de zomer van 2021 terug op de plek waar hij een wereldster werd: Old Trafford. Na een alleraardigst debuutseizoen raakte hij ruim een jaar na zijn komst in onmin met de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

Vernietigend interview over Erik ten Hag

Het escaleerde in het najaar van 2022 toen CR7 weigerde in te vallen. Na een vernietigend interview van Ronaldo bij Piers Morgan was de maat vol: het contract werd ontbonden en Ronaldo was vertrokken. Alleen voor wedstrijden met Portugal zag Europa de doelpuntenmachine nog terug. Hij tekende begin 2023 een duizelingwekkend contract bij Al-Nassr in Saudi-Arabië.

Daar vertoeft de onlangs veertig jaar geworden Ronaldo met veel plezier. Over geld hoeft hij zich nooit meer zorgen te maken, want zijn vermogen wordt geschat op meer dan één miljard euro. Maar lanterfanten in de nadagen van zijn loopbaan, daar doet de Portugees niet aan. Hij is nog altijd international en scoort ook in het Midden-Oosten week na week. Hij heeft namelijk nog een ultiem doel.

Op naar de magische grens?

Door al die goals komt de magische grens van 1000 doelpunten steeds dichterbij. Daarvoor moet Ronaldo nog wel een paar seizoenen door, maar hij is zo fit dat het misschien wel mogelijk is. Voorlopig blijft het nog even genieten van een van de beste en meest succesvolle spelers ooit, die mogelijk ooit nog in het huwelijksbootje stapt met 'zijn' Georgina. Op de vraag wie de beste speler aller tijden is, daar weet Ronaldo zelf wel een antwoord op te verzinnen. "Ik zag nooit een betere speler dan ik."