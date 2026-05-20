Prins William is groot fan van Engelse topclub Aston Villa en is woensdag ook aanwezig bij de Europa League-finale, waarin de ploeg het opneemt tegen Freiburg. De toekomstige koning laat ook regelmatig online zijn voetbalkennis blijken, zo onthullen fans.

Prins William heeft toegegeven een pseudoniem te gebruiken om online discussies te voeren met andere supporters over zijn geliefde club. De passie van de Prins van Wales voor het team uit West Midlands is algemeen bekend en hij wordt regelmatig gespot op de tribune bij de ploeg van trainer Unai Emery.

Maar hij duikt dus ook onder schuilnamen op om online te communiceren met andere supporters. Dat bevestigt superfan Steve Jones aan The Athletic. Volgens Jones blijft de prins op de hoogte van alle geruchten en meningen over de club door op fora mee te praten. “Hij gebruikt verschillende namen en post daar, want zo voelt hij wat er speelt en wat de mening is.”

De diepgaande tactische en bestuurlijke kennis van de prins liet de fans stomverbaasd achter tijdens een ontmoeting in een pub in Birmingham, in januari 2025. Voorafgaand aan een wedstrijd tegen Everton sprak William een half uur lang met de supporters. Hij maakte veel indruk daar.

'Enorme kennis'

“Hij had een enorme kennis van Villa”, herinnert Jones zich. “Hij hoefde zijn adviseurs niet te raadplegen, hij wist alles. We spraken over de recente wedstrijd tegen West Ham en de veranderingen die Emery in de tweede helft aanbracht.”

De prins besprak ook mogelijke transfers, de winst- en duurzaamheidsregels en zelfs de verkoop van het vrouwenteam van Chelsea. Hij gaf echter toe dat zijn rol als voorzitter van de Engelse voetbalbond (FA) hem ervan weerhoudt om meer uitgesproken meningen te uiten over bepaalde voetbalzaken. De prins is beschermheer van de Engelse voetbalbond en in die hoedanigheid ook vaak aanwezig bij voetbalevenementen en trainingskampen van de nationale elftallen.

Europa League-finale

Aston Villa speelt woensdag onder toeziend oog van de prins de Europa League-finale tegen SC Freiburg. De club doet ook goede zaken in de Premier League en staat met één speelronde te gaan op plek vier. In de laatste wedstrijd neemt het team het op tegen Manchester City.