Johan Derksen staat er natuurlijk om bekend zeker geen blad voor de mond te nemen. Hij roept er vrijwel dagelijks op los bij Vandaag Inside en dat is op Curaçao niet anders. Maar dinsdag maakte hij het wel heel bont met een opmerking over vrouwen. Hij gaat een dag later diep door het stof.

Het waren pijnlijke beelden om te zien. Tijdens de dinsdaguitzending van Vandaag Inside op Curaçao stipte presentator Wilfred Genee een ernstige zaak in het Verenigd Koninkrijk aan. Verschillende vrouwelijke deelnemers van de Married at First Sight-editie in dat land, kwamen naar buiten met het nieuws dat ze verkracht en aangerand waren. Daar wilde Derksen eerst niks van weten.

Verkeerd uitgedrukt

"Dat vind ik onzin als je getrouwd bent. Dan moet je niet 'ja' zeggen tegen die man. Die man wil op de dot vijf minuten later", aldus De Snor. "Je weet, je moet niet naïef zijn. Als je de huwelijksnacht ingaat, dan wordt er verwacht dat er wat gebeurt." Daarmee bagatelliseerde Derksen de extreem heftige ervaringen van de betreffende vrouwen. Dat leidde tot een storm aan kritiek in medialand, onder meer van Angela de Jong. Daardoor ziet de oud-profvoetballer nu in dat die uitspraken echt niet konden.

"Het gebeurt zelden, maar Angela de Jong heeft ook weleens gelijk", aldus de 77-jarige Derksen, in gesprek met De Telegraaf. "Dit was een verkeerde uitdrukking van mij. Het probleem is dat ik een ontzettende afkeer heb van dat programma. Die mensen kennen elkaar niet, en geven elkaar het jawoord."

'Nee is nee'

"Een paar uur nadat je dat gedaan hebt, stap je met een wildvreemde man naar bed", vervolgt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. "Ik begrijp best dat die vrouwen dan geen zin hebben om seksueel uit hun bol te gaan. Ik begrijp ook dat het beangstigend is voor vrouwen dat hij meteen seks wil. Maar ik snap ook dat zo’n man denkt: ik zou wel wat willen hè. Als je dat dan als man forceert, is dat verkrachting binnen het huwelijk."

Tot slot heeft Derksen opnieuw ook kritiek op het populaire programma, waarin mensen trouwen met een totale onbekende. "Als je twee wildvreemde mensen het bed in jaagt, vraag je om problemen", meent hij, om vervolgens nog één keer terug te komen op zijn uitspraken. "Maar nogmaals: verkrachting binnen of buiten het huwelijk is even erg. Het was een verkeerde opmerking. Als een vrouw 'nee' zegt, is dat zeker 'nee'."

