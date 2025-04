PSV-speler verdient in één klap 140.000 euro met 'bescheiden, maar charmante verkoop'

Rick Karsdorp heeft lekker kunnen cashen. De verdediger van PSV kocht in 2017 een huis in Schoonhoven en heeft de woning inmiddels voor bijna het dubbele verkocht. Dat levert hem zomaar 140.000 euro extra op.

Karsdorp is geboren in Schoonhoven en kocht daar in 2017 een woning. Dat was juist het jaar dat hij de overstap maakte van Feyenoord naar AS Roma. In het seizoen 2019/2020 kwam de Nederlandse rechtsback wel weer uit voor de club uit Rotterdam-Zuid, zo'n dertig kilometer van Schoonhoven vandaan.

Inmiddels speelt hij alweer één seizoen in Nederland, maar dan bij PSV uit Eindhoven. Karsdorp vond het in maart van dit jaar blijkbaar tijd om zijn huis te verkopen. In 2017 kocht hij de woning aan voor 149.000 euro en nu verdiende hij er liefst 289.000 euro aan, weet Bekende Buren. Dat is een winst van 140.000 euro. Het bedrag komt netto binnen, want er zat geen hypotheek op het huis.

Druk bezig met vastgoed

Het medium omschrijft de woning als 'bescheiden, maar charmant'. Het huis heeft twee verdiepingen (en een vliering), een woonoppervlakte van 69 vierkante meter, vier kamers (waarvan drie slaapkamers) en er is een kleine patio op de oostkant. 'Ideaal voor een ochtendkoffie in de zon.'

Karsdorp zette bij zijn komst naar Nederland al een ander huis te koop in Schoonhoven. Dat ging afgelopen september om een stuk riantere woning, met een oppervlakte van 212 vierkante meter. Hij vroeg destijds 1.195.000 euro voor het huis. In diezelfde periode kocht de 30-jarige verdediger een stadsvilla in Eindhoven.

Aflopend contract

Overigens heeft de drievoudig international van het Nederlands elftal een aflopend contract bij PSV, net als veel andere spelers. Dit seizoen werd Karsdorp voornamelijk voor de winterstop ingezet bij de Eindhovenaren. Trainer Peter Bosz kiest steeds vaker voor Richard Ledezma op de rechtsachterpositie.

