Puck Moonen onthult grote fout tijdens eerste date met haar vriend: 'Toen was ik dronken en ellendig'

De eerste date van populaire wielrenster Puck Moonen met haar verloofde Callan O'Keeffe verliep niet helemaal soepel. In de nieuwe YouTube-video van de fietsinfluencer blikt het stel terug op die avond. "Ik dacht dat ik dood ging", aldus Moonen.

Moonen en de voormalig autosportcoureur gingen uit eten in een Mexicaans restaurant. "Ik bestelde taco's en er zat iets bij waarvan ik dacht dat het tomaat was", begint ze de anekdote. "Maar dat was het zeker niet."

'Heetste wat ik ooit in mijn mond heb gestopt'

"Het was het heetste wat ik ooit in mijn mond heb gestopt", vervolgt ze. "Het was de grootste fout die je ooit hebt gemaakt", reageert O'Keeffe. Moonen beaamt dat. "Ik nam een hele grote hap en het was zó fucking heet."

"Ik dacht dat ik dood ging." Ze moest iets drinken, maar het enige wat voor handen was, was de cocktail die ze had besteld. "Ik had een margarita, met alcohol en ijs, die heb ik in een teug leeggedronken. Maar toen was ik dronken én ellendig tegelijkertijd. Op onze eerste date."

Gelukkig schrok het O'Keeffe niet af. "Toen wist ik dat ze de ware was", zegt hij met een lach. "Zo werden we verliefd."

Verloving

Het stel bezegelde hun liefde op oudejaarsavond met een ring. De 28-jarige Zuid-Afrikaan vroeg zijn 29-jarige vriendin ten huwelijk. De Nederlandse zei volmondig ja. Eerder had Moonen een relatie met BMX'er Twan van Gendt.

Moonen werd bekend dankzij haar succes op de fiets. In 2017 werd ze ook nog verkozen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM. Ondanks dat het aantal volgers van de influencer blijft groeien, bleven de resultaten op de fiets uit. Ze doet niet meer mee op professioneel niveau, maar heeft dankzij haar grote aantal volgers wel van haar hobby haar werk gemaakt.