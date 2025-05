Puck Moonen laat haar vriend alleen achter: 'Ze heeft tenminste vaarwel gezegd'

Puck Moonen en haar vriend Callan O'Keeffe hebben beide andere sportinteresses. Ze proberen zich in die van elkaar te verdiepen, maar dat verloopt niet altijd goed. Donderdag liet de fiets-influencer haar vriend zelfs gewoon in de steek.

Dat blijkt uit berichten van O'Keeffe op Instagram. De Zuid-Afrikaanse oud-coureur stapte met wielrenster Moonen op de fiets. Dat was echter geen succes en het ritje liep dan ook niet goed af.

De 28-jarige O'Keeffe plaatst in zijn Story een filmpje waarin hij moederziel alleen is. "Niets zoals een leuk, relaxed fietstochtje met Puck", schrijft hij erbij. Terwijl hij rustig doortrapt is zijn vriendin al uit beeld verdwenen.

Het tempo was duidelijk te langzaam voor haar. Op de snelheidsmeter van O'Keeffe is te zien dat hij 38 kilometer per uur rijdt. "Ze heeft tenminste nog wel 'vaarwel' gezegd, voordat ze vertrok", vervolgt de racing coach.

Rollen omgedraaid

Eerder op de dag waren de rollen omgedraaid en begaf Moonen zich in het vakgebied van haar geliefde. Ze kreeg les van de oud-coureur in een race-simulator. "De volgende stap in het ontwikkelingsplan voor Puck: leren omgaan met verkeer", schrijft hij bij beelden van de influencer met 868.000 volgers.

Het koppel is al lange tijd samen en inmiddels zelfs verloofd. Op oudjaarsavond zei de 29-jarige namelijk 'ja' op de vraag van haar vriend (28) of ze met hem wil trouwen. Eerder had Moonen een relatie met BMX'er Twan van Gendt.

Professioneel fietsen

Moonen werd bekend dankzij haar succes op de fiets. In 2017 werd ze ook nog verkozen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM. Ondanks dat het aantal volgers van de influencer blijft groeien, bleven de resultaten op de fiets uit. Ze doet niet meer mee op professioneel niveau, maar heeft dankzij haar grote aantal volgers wel van haar hobby haar werk gemaakt.