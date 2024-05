Puck Moonen viert hete Moederdag op ladder in bikini: 'Hier geniet ik van'

Puck Moonen had een drukke Moederdag. Niet met de gebruikelijke verplichtingen, want er moet flink wat gebeuren nu ze haar huis eindelijk voor zichzelf heeft. De wielerinfluencer besloot dat het daar zondag tijd voor was en dat deed ze in een opvallende outfit.

Moonen maakt ruim een week geleden bekend dat ze na haar stukgelopen relatie met BMX'er Twan van Gendt met hem streed om hun gezamenlijke huis. Na twee jaar kwam er eindelijk een einde aan de soap en werd de wielerinfluencer, die tegenwoordig gravelkoersen rijdt, de eigenaar van het huis in Kesteren dat de twee samen hadden gekocht. "Het is nooit leuk als een relatiebreuk zuur wordt", schreef ze toen op haar Instagram.

Eindelijk goed nieuws voor Puck Moonen na relatiebreuk met olympiër: 'Heb dit huis 'weer' gekocht' Puck Moonen ging een tijd lang met BMX'er Twan van Gendt. Die relatie stopte zo'n twee jaar geleden en daarna begon een gevecht om het gezamenlijke huis. Na een lange soap kwam er eindelijk goed nieuws voor Moonen, die haar verhaal deelde op Instagram. "Tijd om eindelijk van dit huis te genieten, wetende dat het eindelijk volledig van mij is."

Hard aan het werk op Moederdag

Moonen had zondag ter ere van Moederdag een mooie post over haar moeder geplaatst op Instagram. Ze vermoedde dat die daar niet op zat te wachten, maar ze wilde haar toch in het zonnetje zetten. Ook had ze mooie woorden over voor haar oma en 'bonusmoeder'.

Waar veel mensen in Nederland zondag een bezoek hebben gebracht aan de familie om de dag te vieren, had Moonen nog wel iets meer te doen. Er moest tenslotte nog wel wat gebeuren aan haar 'nieuwe' huis.

Hard werken in luchtig outfit

Moonen vond namelijk dat er aan de buitenkant van het huis geschilderd moest worden. Het was in Nederland zondag zo'n 25 graden en dat is vrij warm. Helemaal als je bezig bent in de zon. Moonen was daar goed op voorbereid en plaatste op haar Instagram een foto waarin ze in een luchtig outfit bezig is met schilderen.

'Klussen, zon en podcasts = mijn therapie', schreef ze bij de post. Moonen laat daarnaast weten dat er nog genoeg te doen is in en rondom het huis en dat ze zich daar op dit moment erg mee vermaakt.

Hoewel haar relatie met Van Gendt dus op een pijnlijke wijze stukliep, is ze inmiddels wel weer gelukkig in de liefde. Deze keer zocht ze het iets verder van huis.

Moonen is inmiddels zeker meer dan een jaar samen met de Zuid-Afrikaan Callan O'Keeffe. Hij was autocoureur en zelfs ooit onderdeel van de talentenstal van Red Bull Racing.