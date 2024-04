'Legday voor Willy': Puck Moonen viert Koningsdag in de gym, PSV-speler Sergino Dest maakt er op krukken het beste van

Miljoenen Nederlanders vieren vandaag Koningsdag en ook veel sporters maken gretig gebruik van de feestdag. Zo is de geblesseerde Sergino Dest toch in de stad te vinden, terwijl bijvoorbeeld Puck Moonen en Daniëlle van de Donk het heel anders aanpakken.

Voor de Nederlandse oud-wielrenster Puck Moonen is Koningsdag geen excuus om de hele dag niets te doen. Wat heet: de 27-jarige is juist op deze feestdag in de gym te vinden. Gekleed in het oranje, uiteraard. Zelfs de beenoefeningen staan in het teken van Koning Willem-Alexander, "Legday for Willy", schrijft Moonen op haar Instagram.

Puck Moonen in de gym op Koningsdag © Instagram

Intensief gymmen zit er voor PSV-verdediger Sergino Dest voorlopig niet in. De Amerikaan raakte afgelopen weekend ernstig geblesseerd en moet maanden revalideren. Eerder deelde hij al beelden waarop hij heel voorzichtig plaatsneemt op de hometrainer, maar op Koningsdag is hij 'gewoon' in Eindhoven te vinden. In de stad van zijn PSV maakt hij er op krukken het beste van en wenst hij iedereen een 'Happy Kingsday'.

Ook Dafne Schippers pikt een vleugje Koningsdag mee. De voormalig topsprintster vierde vrijdagavond al Koningsnacht, maar deed het een dag later rustig aan. Uiteraard wel met wat lekkers. "Als het Koningsdag is, is het de traditie op een tompouce te eten." En dat deed ze dan natuurlijk ook.

Dafne Schippers pikt ook een vleugje Koningsdag mee © Instagram

Het is uiteraard de verjaardag van Willem-Alexander, maar Daniëlle van de Donk denkt aan ons allemaal. Op haar Instagram wenst ze alle 'Dutchies' een fijne Koningsdag. De Oranje-international stuurt daarbij een Nederlands getinte selfie samen met Damaris Egurrola, ploeggenote bij Oranje en Olympique Lyonnais. Zij zullen verder niet te fanatiek het feestje vieren, want zondag spelen ze in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk © Instagram

De koning was met zijn gezin zelf in Emmen. Ook daar werd een beetje aan sport gedaan. Koningin Maxima trapte zowaar nog tegen een voetbal. Maar dat mag je ook verwachten met zo'n sportgekke partner.