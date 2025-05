Rafael van der Vaart krijgt pikante vraag over relatie met Estavana Polman en antwoordt vol ongemak

Rafael van der Vaart en Estavana Polman zijn al heel lang gelukkig samen, maar de oud-topvoetballer en Oranje-handbalster zijn nog altijd 'vriend en vriendin'. De twee naderen een mijlpaal en dus is de vraag aan Van der Vaart of het niet eens tijd wordt voor 'de volgende stap'.

Een huwelijk lijkt een logische gedachte, nu de twee in 2026 officieel tien jaar samen zijn. "Ten eerste bedankt dat je dat even aangeeft", begint Van der Vaart nog na de vraag van Shownieuws of er een huwelijk of een groot feest aankomt van de twee Nederlandse (ex)topsporters. "Dan weet ik het ook."

'Het is een heerlijk wijf'

Daarna wordt het ongemak bij de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid alleen maar groter. "Nee, joh, leuk. Maar nee, voorlopig niet. Wij zijn erg gelukkig. Ik zeg altijd: 'Het is een heerlijk wijf'. We genieten in Boekarest, maar zijn nu ook wel weer blij dat we bij familie zijn", zegt Van der Vaart na deelname aan een padeltoernooi voor het goede doel, waar Sportnieuws.nl ook bij was.

Spelen in Boekarest

Van der Vaart en Polman wonen in de hoofdstad van Roemenië omdat Polman daar nog altijd op hoog niveau handbalt. Het seizoen met haar club Rapid kwam vorige week ten einde, zonder Polman op het veld. De Nederlandse tophandbalster dook op bij een fotoshoot en maakte het slot niet meer mee. Zij hoopt zich vanaf het nieuwe seizoen in de kijker te spelen van de Zweedse bondscoach van Nederland voor het WK eind 2025 in eigen land.

'Volgens mij zie ik er altijd goed uit'

Van der Vaart moest de azende Shownieuws-verslaggever dus teleurstellen door niks prijs te geven van de toekomstplannen van het sportkoppel. Dus sloot hij het interview maar af met een compliment richting de oud-voetballer dat hij vond dat hij er gelukkig uit zag. "Volgens mij zie ik er altijd wel goed uit", lacht Van der Vaart hard.

Gezin Van der Vaart/Polman

Van der Vaart kreeg samen met Polman één dochtertje: Jesslynn. Uit het eerdere huwelijk met Sylvie Meis kwam ook Damian van der Vaart ter wereld. Hij is inmiddels al bijna 19 jaar oud en speelt in de jeugd van Ajax. Polmn gaf in een eerder stadium eens aan ooit nog wel een tweede kindje van zichzelf te willen, met Van der Vaart.