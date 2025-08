De voorpret was al even begonnen bij Estavana Polman, maar de tophandbalster mag dinsdag dan eindelijk echt een feestje gaan vieren.

Polman deelde afgelopen weekend al een foto van een diner met familie en vrienden, waaronder haar geliefde Rafael van der Vaart en hun docter Jesslynn. Het bleek om een 'pre-birthdaydinner' te gaan. Niet alleen werd in een Spaanse restaurant in Boekarest alvast de verjaardag gevierd van de handbalster, maar ook van haar tweelingbroer Dario. De twee zijn dinsdag 33 jaar geworden.

Voor de handbalster was dat reden om dinsdag samen met haar broer een foto op Instagram te plaatsen. "Happy birthday to us", schrijft ze erbij. De twee krijgen een heleboel reacties, maar eentje ervan is heel opvallend te noemen. Die is namelijk afkomstig van Sylvie Meis, de ex van Van der Vaart. "Happy birthday lieverds", schrijft ze als reactie op de foto van Estavana met haar broer Dario.

Goede band tussen Polman en Meis

Meis was vroeger jarenlang samen met de oud-voetballer, maar in 2013 besloten te uit elkaar te gaan. Ze kregen samen wel een zoon genaamd Damián. Hij staat momenteel onder contract bij Ajax en maakte vorige maand zelfs zijn officieuze debuut tijdens een oefenwedstrijd van de Amsterdammers. De verwachting is echter dat hij komend seizoen voornamelijk voor Jong Ajax uit zal komen in de Keuken Kampioen Divisie.

Hoewel een relatiebreuk in flink wat families voor grote problemen zorgt, is dat in deze situatie niet het geval. Polman en Meis lijken het goed te kunnen vinden met elkaar en doken zelfs samen op tijdens de kerstdagen vorig jaar. In een interview met Helden Magazine vertelde de handbalster ook dat een goede relatie met Meis voor haar een belangrijk uitgangspunt was toen ze aanpapte met Van der Vaart. Polman heeft ook een goede band met haar 'bonuszoon'.

Nieuw seizoen

Voor Polman kan na alle festiviteiten de blik weer richting volgend seizoen. Ze speelt eind deze maand haar eerste wedstrijd met haar ploeg Rapid Bucuresti. Ze zal ongetwijfeld hopen dat het dit jaar beter gaat dan het afgelopen seizoen. De Roemeense club eindigde toen slechts als vijfde in de competitie, liep daardoor plaatsing voor de Champions League mis en speelt dit jaar dus op het tweede Europese niveau.