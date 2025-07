Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart trekt momenteel veel op met voormalig olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo. Ze zijn namelijk directeur van het toernooi Premier Padel Rotterdam, dat eind september wordt gehouden. En De Melo was erg nieuwsgierig naar een bezit van Van der Vaart.

In zijn dagen als speler had Van der Vaart vaak een toilettasje bij zich. En nog steeds kan de partner van tophandbalster Estavana Polman niet zonder het kleinood. Maar wat zit daar dan allemaal in? Dat wil De Melo weten.

Het tasje bevindt zich in de grote padeltas van Van der Vaart, die speelde bij onder meer Ajax, Real Madrid, HSV en Oranje. Eerst laat hij zien wat er in de padeltas zit. Behalve een padelracket is er ook ruimte voor een handdoek, want hij zweet zich snel helemaal rot, legt hij uit. "En ballen. Die heb ik normaal nooit bij me, nu een keer wel."

De toilettas van Rafael van der Vaart

Dan tovert hij een zwart toilettasje naar boven. "Dat is echt iets van voetballers. Die hebben altijd een eigen toilettasje mee." Vervolgens grijpt De Melo in: "Wat we allemaal willen weten is, wat zit erin die toilettas?" Van der Vaart vindt het prima dat ze een kijkje neemt. Wel komt hij met een waarschuwing: "Niet te diep graaien."

Aanvankelijk oogt alles normaal. Portemonnee, tandpasta. Maar dan heeft de ex-tophockeyster een tube roze lipgloss in haar hand. "Gast. What the f...? Gadverdamme. Nou ik ga dit wel even voor je opruimen", zo reageert ze. Van der Vaart legt verder niks uit en lijkt het heel normaal te vinden dat hij lipgloss bij zich heeft. Hij laat zien dat er ook nog stokken in zijn padeltas zitten."

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de tiendelige videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat schuiven ex-topsporters en BN'ers aan om over hun passie voor padel te vertellen. Maar ook om de wereldtoppers uit de Premier Padel te belichten, prikkelende dilemma's te beantwoorden en een gewaagde uitdaging aan te gaan met persentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum.