Voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart en handbalicoon Estavana Polman zijn al sinds 2016 samen en lijken zich doorgaans prima te vermaken met elkaar. Uiteraard zijn er ook kleine ergernissen, zo vertelt de 42-jarige oud-voetballer.

Van der Vaart vertelt in zijn pas verschenen boek 'Alles op intuïtie' over een padeltoernooi voor de stichting Zeldzame Ziekten, waar hij zich al jaren voor inzet. Onder meer Wesley Sneijder, Theo Janssen en Andy van der Meijde waren ook van de partij op de geslaagde middag.

Na afloop waren er ‘vieze verhalen, drank en bittergarnituur', zo lezen we in het boek. Tot Van der Vaart plotseling verdween. Het blijkt bepaald niet de eerste keer te zijn dat hij er onaangekondigd tussenuit knijpt. "Met een betrapte glimlach: 'Zo gaat dat wel vaker. Dan heb ik mijn maximum bereikt. Het was een zware dag, mensen klampten me de hele tijd aan, ik werd zelfs achtervolgd. Echt, alsof ik honing aan mijn hol had.'"

Dat Van der Vaart er dan voor kiest vanuit het niets ineens te vertrekken, valt niet zo goed bij vriendin Polman. "Es vindt dat vreselijk", vertelt hij. "Snap ik ook wel. Het is onbeleefd misschien, maar dan heb ik het gewoon gehad, dan kan ik niet meer, dan móét ik gewoon gaan liggen."

Schoonouders

Het bleek eerder ook gebeurd te zijn op een feestje van zijn schoonouders. Een dag later besloot de ex-international toen maar even een rondje te bellen om te kijken of mensen het hem niet al te zeer kwalijk namen. Dat bleek erg mee te vallen: “De meesten waren zo lam, die hadden niets in de gaten.”

Dochtertje Jesslynn

Van der Vaart en Polman kregen in juni 2017 een dochtertje dat ze de naam Jesslynn gaven. Uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis heeft de ex-Ajacied een zoon: Damián. Hij is inmiddels negentien jaar en speelt bij Jong Ajax. Het grootste deel van de tijd woont hij bij zijn opa en oma in Beverwijk. Van der Vaart zelf verdeelt zijn tijd tussen Nederland en Roemenië, waar Polman speelt voor Rapid Boekarest.

WK handbal

Voor Polman staat het WK handbal voor de deur. Het zal het laatste eindtoernooi zijn voor het Nederlandse handbalicoon. Na het evenement, dat voor Oranje vrijdag begint, stopt ze als international. Bekijk hier het programma.

