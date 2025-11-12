De Nederlandse handbalsters maken zich op voor één van de mooiste toernooien uit hun loopbaan: het WK in eigen land. Nederland en Duitsland zijn van woensdag 26 november tot en met zondag 14 december de twee gastlanden voor het toernooi. Estavana Polman, Lois Abbingh, Angela Malestein en hun teamgenoten gaan voor eigen publiek op jacht naar hun tweede wereldtitel. Bekijk hier het programma van de Nederlandse handbalsters.

Het wordt de derde keer dat het WK in ons land wordt gehouden. Eerder was dat het geval in 1971 en 1986, maar dit is de eerste keer dat Nederland en Duitsland het toernooi samen organiseren. De wedstrijden worden in vijf verschillende speelsteden afgewerkt, waarvan er twee in Nederland liggen: Rotterdam en Den Bosch. Dortmund, Stuttgart en Trier zijn de Duitse locaties.

Het is op voorhand al duidelijk dat de Nederlandse handbalsters, die in 2019 hun enige wereldtitel pakten, al hun wedstrijden hoe dan ook in Rotterdam Ahoy gaan spelen. Daar is plek voor 16.000 toeschouwers. Het is daarmee de grootste speellocatie van allemaal en dus worden uiteindelijk ook de halve finales en finale in Rotterdam gespeeld.

Speelschema Nederland

Nederland zit in groep E en begint het WK op vrijdag 28 november met een wedstrijd tegen Argentinië. Oranje speelt daarna nog tegen Egypte en Oostenrijk. De Oostenrijkse vrouwen worden gecoacht door Monique Tijsterman. Zij speelde zelf in het verleden voor Nederland speelde en was in 2021 bondscoach van Oranje op het WK. De drie beste ploegen uit de groep gaan door naar de tweede ronde.

Hoewel er dus maar één land sneuvelt, is het van groot belang om alle duels te winnen in de eerste ronde, want de resultaten tegen de teams uit je eigen poule neem je mee naar de volgende ronde. Daarin worden de drie beste ploegen uit de groep van Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F, waar regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen, Tunesië en China in zitten.

Nederland speelt dan tegen de drie teams uit de andere groep en de twee beste landen van de totale poule gaan vervolgens door naar de kwartfinales. Dan begint eindelijk de knock-outfase en op zondag 14 december is uiteindelijk de finale in Rotterdam.

Programma Nederland op WK handbal

Eerste ronde

Nederland - Argentinië (vrijdag 28 november, 20.30 uur)

Nederland - Egypte (zondag 30 november, 20.30 uur)

Nederland - Oostenrijk (dinsdag 2 december, 20.30 uur)



Als Nederland de tweede ronde haalt, speelt het op donderdag 4, zaterdag 6 en maandag 8 december nog drie keer. In de knock-outfase zou Nederland op woensdag 10 (kwartfinale), vrijdag 12 (halve finale) en zondag 14 december (finale) in actie komen.



Alle wedstrijden van Nederland worden in Rotterdam gespeeld.

Welke zender?

Het WK handbal voor vrouwen is live te volgen via Viaplay. De streamingsdienst heeft de rechten voor EK's en WK's, dus moet je daar zijn voor de duels. Wedstrijden van de Nederlandse handbalsters werden eerder ook uitgezonden via Ziggo Sport en de NOS, maar dat is tijdens het WK dus niet het geval.

Sportnieuws.nl-podcast over WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.